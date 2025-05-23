Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Курской области увеличилось

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Число пострадавших мирных жителей в результате ракетного удара по городу Льгову Курской области увеличилось до 16 человек. Среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжёлом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти!», — добавил он.По данным на 22 мая 23:00, 14 человек были госпитализированы в Курскую областную больницу, и двое получили амбулаторное лечение из-за легких травм.
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В результате атаки ВСУ повреждены 30 частных домов, 26 квартир в трех многоквартирных домах, два магазина, автомойка, а также 14 легковых и 9 грузовых автомобилей. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению, включая замену окон.
Хинштейн добавил, что лично посетит раненых после возвращения в Курск.
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Мария Моисеева