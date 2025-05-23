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Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Курской области увеличилось

Хинштейн: Число пострадавших из-за удара ВСУ по Льгову возросло до 16
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших мирных жителей в результате ракетного удара по городу Льгову Курской области увеличилось до 16 человек. Среди них двое детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжёлом состоянии — наши врачи делают всё, чтобы их спасти!», — добавил он.
По данным на 22 мая 23:00, 14 человек были госпитализированы в Курскую областную больницу, и двое получили амбулаторное лечение из-за легких травм.

Балицкий: Девушка погибла и 4 детей пострадали из-за атаки ВСУ в Запорожской области
Балицкий: Девушка погибла и 4 детей пострадали из-за атаки ВСУ в Запорожской области
В результате атаки ВСУ повреждены 30 частных домов, 26 квартир в трех многоквартирных домах, два магазина, автомойка, а также 14 легковых и 9 грузовых автомобилей. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению, включая замену окон.

Хинштейн добавил, что лично посетит раненых после возвращения в Курск.

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Оперштаб: Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на окраине Иванова
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#всу
Оперштаб: Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на окраине Иванова
23 мая 2025, 00:30

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На окраине Иванова зафиксировали падение обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, в результате инцидента в нескольких частных домах выбиты стекла. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«На окраине города Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет», — передали информацию в оперштабе.
На месте падения обломков работают экстренные службы. Власти проведут оценку ущерба и устранят последствия после завершения процедуры обезвреживания обломков.

В регионе сохраняется режим повышенной опасности из-за риска повторных атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове, однако силы ПВО уже успешно отразили налет.

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Mash: Дроны ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове
23 мая 2025, 00:04

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове, однако силы ПВО успешно отразили налет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обломки сбитых дронов упали за пределами объекта, не причинив вреда инфраструктуре.

Также поступает информация, что обломки дронов упали на окраине иванова. Предварительно, в нескольких домах были выбиты окна. Ранее три беспилотника уничтожили в Шуйском районе региона.

Также сообщалось, что в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, четверо детей получили ранения.

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Балицкий: Девушка погибла и 4 детей пострадали из-за атаки ВСУ в Запорожской области
22 мая 2025, 23:34

Фото: iStock/peterscode

В результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, также четверо детей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения», — указал он.
Среди пострадавших — дети в возрасте одного года, восьми, девяти и десяти лет. Все они находятся под медицинским наблюдением с травмами средней тяжести, угрозы для их жизни нет.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех деревень Краснояружского района.

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Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на помощь жителям четырех сел
Гладков попросил у Путина 3 млрд рублей для отселения жителей 4 сел Белгородчины
22 мая 2025, 23:25

Фото: iStock/Naeblys

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех деревень Краснояружского района. Обращение прозвучало во время совещания главы государства с правительством РФ, передает РИА Новости.
«Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой», — сказал Гладков.
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По словам Гладкова, три населенных пункта района были практически разрушены за последние два с половиной месяца из-за обстрелов, а четвертый остается заброшенным уже год. Все они требуют полного отселения, так как проживание там стало невозможным.

«Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района», — пояснил он.
Губернатор в своей просьбе подчеркнул, что выделение средств необходимо для восстановления нормальной жизни в регионе.

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Жёны участников СВО из Подольска получили гуманитарную помощь для мужей
22 мая 2025, 22:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске жены участников спецоперации получили три партии гуманитарной помощи для мужей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Забрать груз из волонтёрского центра «Красная Горка» на улице Садовой приехали жены военных Ирина, Наталья и Марина. Женщины получили вещи для бойцов, в том числе маскировочные сети и накидки, продукты быстрого приготовления, кондитерские изделия, средства личной гигиены и окопные свечи», – отметили в администрации.
Жена военнослужащего Ирина в эту субботу лично доставит груз на Сватово-Купянское направление, где служит муж. Ещё две партии гуманитарного груза направят на Херсонское направление.

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