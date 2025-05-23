Оперштаб: Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на окраине Иванова

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На окраине Иванова зафиксировали падение обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, в результате инцидента в нескольких частных домах выбиты стекла. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«На окраине города Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет», — передали информацию в оперштабе.На месте падения обломков работают экстренные службы. Власти проведут оценку ущерба и устранят последствия после завершения процедуры обезвреживания обломков.
В регионе сохраняется режим повышенной опасности из-за риска повторных атак БПЛА.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове, однако силы ПВО уже успешно отразили налет.
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Мария Моисеева