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Оперштаб: Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на окраине Иванова

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На окраине Иванова зафиксировали падение обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, в результате инцидента в нескольких частных домах выбиты стекла. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
«На окраине города Иваново зафиксировали падение обломков БПЛА на территории частного сектора. Пострадавших нет», — передали информацию в оперштабе.
На месте падения обломков работают экстренные службы. Власти проведут оценку ущерба и устранят последствия после завершения процедуры обезвреживания обломков.

В регионе сохраняется режим повышенной опасности из-за риска повторных атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове, однако силы ПВО уже успешно отразили налет.

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Mash: Дроны ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове
23 мая 2025, 00:04

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать аэродром «Северный» в Иванове, однако силы ПВО успешно отразили налет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обломки сбитых дронов упали за пределами объекта, не причинив вреда инфраструктуре.

Также поступает информация, что обломки дронов упали на окраине иванова. Предварительно, в нескольких домах были выбиты окна. Ранее три беспилотника уничтожили в Шуйском районе региона.

Также сообщалось, что в результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, четверо детей получили ранения.

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Балицкий: Девушка погибла и 4 детей пострадали из-за атаки ВСУ в Запорожской области
22 мая 2025, 23:34

Фото: iStock/peterscode

В результате террористической атаки на гражданский автомобиль в Запорожской области погибла девушка, также четверо детей получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения», — указал он.
Среди пострадавших — дети в возрасте одного года, восьми, девяти и десяти лет. Все они находятся под медицинским наблюдением с травмами средней тяжести, угрозы для их жизни нет.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех деревень Краснояружского района.

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Гладков попросил у Путина три миллиарда рублей на помощь жителям четырех сел
Гладков попросил у Путина 3 млрд рублей для отселения жителей 4 сел Белгородчины
22 мая 2025, 23:25

Фото: iStock/Naeblys

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить 3 млрд рублей на переселение жителей четырех деревень Краснояружского района. Обращение прозвучало во время совещания главы государства с правительством РФ, передает РИА Новости.
«Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой», — сказал Гладков.
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По словам Гладкова, три населенных пункта района были практически разрушены за последние два с половиной месяца из-за обстрелов, а четвертый остается заброшенным уже год. Все они требуют полного отселения, так как проживание там стало невозможным.

«Первый вопрос – это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района», — пояснил он.
Губернатор в своей просьбе подчеркнул, что выделение средств необходимо для восстановления нормальной жизни в регионе.

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Жёны участников СВО из Подольска получили гуманитарную помощь для мужей
22 мая 2025, 22:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске жены участников спецоперации получили три партии гуманитарной помощи для мужей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Забрать груз из волонтёрского центра «Красная Горка» на улице Садовой приехали жены военных Ирина, Наталья и Марина. Женщины получили вещи для бойцов, в том числе маскировочные сети и накидки, продукты быстрого приготовления, кондитерские изделия, средства личной гигиены и окопные свечи», – отметили в администрации.
Жена военнослужащего Ирина в эту субботу лично доставит груз на Сватово-Купянское направление, где служит муж. Ещё две партии гуманитарного груза направят на Херсонское направление.

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Путин сообщил о решении создать буферную зону вдоль границы России и Украины
22 мая 2025, 18:22

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения создать буферную зону безопасности вдоль российско-украинской границы. Как уточнил глава государства, бойцы ВС РФ решают эту задачу.
«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — сказал Путин в рамках оперативного совещания с членами правительства.
Президент подчеркнул, что с учетом ситуации в Брянской, Белгородской и Курской областях нужно развернуть работу по восстановлению и отстройке всего, что было разрушено. Кроме того, нужно помочь гражданам вернуться домой туда, где это позволяют сделать условия безопасности, отметил Путин.

Помимо всего прочего, нужно восстановить всю инфраструктуру, включая транспортную, работу пром- и сельхозпредприятий и обеспечить поддержку бизнеса с его коллективами, заключил президент.

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