В российском регионе ежедневно находят десятки оттаявших беспилотников

Фото: Минобороны РФ
Десятки оттаявших беспилотников находят в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в ходе прямого эфира, который ведётся на странице областного правительства во «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что большая часть найденных беспилотников была подавлена системой радиолокационной борьбы (РЭБ). Дроны после таяния снега обнаруживаются практически ежедневно. В правительство области поступает много обращений от граждан, которые находят эти дроны на территории региона.
По словам Гусева, в настоящее время нет необходимости в объявлении воздушной опасности. Такие сигналы включаются только тогда, когда Минобороны РФ сообщает о летящем дроне, траектория полёта которого пролегает над Воронежской областью. К счастью, добавил губернатор, часть этих предупреждений не приводят к работе системы РЭБ.
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Анастасия Чинкова