Защиту аэропортов от атак БПЛА усилят в России

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Минтранс России поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников, сообщает РБК со ссылкой на источник.
В первую очередь защиту усилят в 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры, поскольку там существует наибольший риск внешнего воздействия, а также высокий потенциальный ущерб в случае атак. При этом аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.
Кроме этого, аэропорты и их службы транспортной безопасности должны научиться определять модели нарушителя, предотвращать атаки дронов, в том числе производимые ими взрывы. Ведомство разработало рекомендации по принятию мер по защите отдельных объектов транспорта от БПЛА.
Рекомендации разработаны в связи с частыми угрозами совершения атак на объекты транспортного комплекса с использованием дронов, уточнили в издании.
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Кроме этого, аэропорты и их службы транспортной безопасности должны научиться определять модели нарушителя, предотвращать атаки дронов, в том числе производимые ими взрывы. Ведомство разработало рекомендации по принятию мер по защите отдельных объектов транспорта от БПЛА.
Рекомендации разработаны в связи с частыми угрозами совершения атак на объекты транспортного комплекса с использованием дронов, уточнили в издании.
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Алёна Самарева