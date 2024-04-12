Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка российским «Ланцетом»

Видео: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка на авдеевском направлении с помощью ударного беспилотника.
Солдаты подразделения специального назначения группировки войск «Центр» выявили огневую позицию танка, скрытого в лесополосе. Он наносил удары по российским позициям. В результате ВС РФ нанесли удар по нему барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге. ВС РФ осуществили несколько прилётов снарядов. Один из них ударил с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров.
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Анастасия Чинкова