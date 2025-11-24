Силы ПВО за неделю сбили 570 беспилотников ВСУ над территорией России
Российские силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 570 украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Такие цифры приводит РИА Новости.
Наибольшее количество беспилотников — 75 единиц — силы ПВО сбили в ночь с 22 на 23 ноября.
Чаще всего дроны ВСУ атаковали Брянскую область. За неделю над регионом отразили двенадцать налетов БПЛА.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Дрон ВСУ ударил в многоквартирный дом в Донецке и взорвался
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре войска РФ наносят высокоточные удары оружием воздушного, морского и наземного базирования. Также применяются дроны. Все атаки проводятся исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК на Украине.