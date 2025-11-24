Силы ПВО за неделю сбили 570 беспилотников ВСУ над территорией России

24 ноября 2025, 04:44

Фото: iStock/Chesky_W

Российские силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 570 украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Такие цифры приводит РИА Новости.





Наибольшее количество беспилотников — 75 единиц — силы ПВО сбили в ночь с 22 на 23 ноября.



Чаще всего дроны ВСУ атаковали Брянскую область. За неделю над регионом отразили двенадцать налетов БПЛА.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.



