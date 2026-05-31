В Ростовской области эвакуировали жителей нескольких домов после атаки БПЛА

31 мая 2026, 11:24

Губернатор Слюсарь: жителей под Ростовом эвакуировали после атаки БПЛА

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошёл пожар на топливном хранилище, из-за чего эвакуировали жителей нескольких частных домов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.





По его словам, людей вывели из домов, расположенных вблизи предприятия, где возникло возгорание. Меру приняли для обеспечения безопасности граждан.





«Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в посте чиновника.



