В Ростовской области эвакуировали жителей нескольких домов после атаки БПЛА
Губернатор Слюсарь: жителей под Ростовом эвакуировали после атаки БПЛА
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошёл пожар на топливном хранилище, из-за чего эвакуировали жителей нескольких частных домов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, людей вывели из домов, расположенных вблизи предприятия, где возникло возгорание. Меру приняли для обеспечения безопасности граждан.
«Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия», — говорится в посте чиновника.Инцидент произошёл в ночь на 31 мая после атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков сбитых дронов на территории частного предприятия загорелось топливное хранилище.
Согласно данным Минобороны России, всего за ночь над регионами страны перехватили 216 украинских БПЛА самолётного типа. Атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и девяти областях. Часть дронов сбили над акваторией Азовского моря.