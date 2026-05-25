Женщина пострадала в результате атаки БПЛА на Ярославль
В окрестностях Ярославля силы ПВО и РЭБ отразили массовую атаку украинских беспилотников. О последствиях в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
В результате инцидента одна женщина получила незначительное осколочное ранение, однако от госпитализации она отказалась. Других пострадавших нет.
Вместе с тем в Ярославле сняли ограничение на перекрестке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Ранее на этом участке ввели запрет на движение транспорта в целях безопасности.
Евраев добавил, что на территории региона могут находиться обломки беспилотников, которые имеют значение для следственных органов. При их обнаружении необходимо сообщить экстренным службам и держатся подальше от опасной находки.
