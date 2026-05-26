Российский разработчик представил первый в мире симулятор по перехвату БПЛА

26 мая 2026, 18:01

оригинал Фото: Радио 1

Образовательная платформа «Квадросим» представила первый в мире симулятор по кинетическому перехвату беспилотников. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом рассказал директор по развитию платформы Даниил Байдук.





«Квадросим» презентовал свои разработки на стенде Московской области, развёрнутом на «Лайв Арене» в рамках первого международного форума по безопасности.

«Мы впервые в мире представили отработку кинетического перехвата вражеских беспилотников, так называемый «режим анти-БПЛА», который позволяет отрабатывать в симуляторе навыки воздушного перехвата. У нас, например, есть интегрированные карты прибрежных нефтеперерабатывающих заводов и различных стратегических объектов, похожие на реальность, на которые движется вражеский беспилотник. Задача оператора – успеть перехватить его и сбить. Прямо сейчас происходит обучение во всех регионах страны на нашем симуляторе именно по направлению противодействия беспилотным системам», – рассказал Байдук.

«Мы уже оснастили более 600 организаций по всей стране. В их числе – школы, различные образовательные учреждения, учебные центры, силовые структуры и так далее», – отметил директор по развитию платформы.