В Ростовской области ПВО сбила украинский беспилотник

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В небе над Ростовской область противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, украинский БПЛА был ликвидирован в небе над Ростовской областью.
Напомним, российские средства противовоздушной обороны в ночь на 26 ноября уничтожили сразу 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Элина Позднякова