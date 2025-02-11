В Саратове ликвидировали возгорание на предприятии после атаки беспилотника

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Пожар на промышленном предприятии в Саратове, начавшийся в результате атаки украинского дрона, ликвидирован. Об этом написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Иных подробностей чиновник не сообщил.
О повреждении промышленного предприятия в результате атаки вражеского дрона Бусаргин сообщил около 6:00. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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О повреждении промышленного предприятия в результате атаки вражеского дрона Бусаргин сообщил около 6:00. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова