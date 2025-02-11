Боевики ВСУ в Курской области убили сослуживца, привязав его к дереву над окопами

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В Курской области военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ расправились со своим сослуживцем, привязав его к дереву над окопами. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что российские солдаты обнаружили тело украинского боевика на отбитых у противника позициях у села Николаево-Дарьино. По словам представителя российского силового ведомства, окоченевший труп был примотан к дереву. Рядом с ним находились трое солдат ВСУ, убитых в ходе штурма.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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