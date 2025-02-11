Массированный ракетный удар по Украине: сирены звучат по всей стране

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Российские военные начали наносить ракетный удар по Украине, который охватил всю территорию страны. Об этом информируют украинские СМИ.
По предварительным данным, под удар попали северные регионы, включая Николаевскую и Днепропетровскую области.
Согласно информации, предоставленной онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически по всей стране, за исключением Житомирской и Винницкой областей.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Согласно информации, предоставленной онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически по всей стране, за исключением Житомирской и Винницкой областей.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Дарья Осипова