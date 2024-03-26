В СБУ раскрыли подробности теракта на Крымском мосту в 2022 году

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был организован его службой и осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства.
По его словам, взрыв удалось совершить самодельным взрывным устройством, которое было замаскировано под рулоны тепличной пленки.
Он также подчеркнул, что СБУ и в будущем планирует атаковать Крымский мост.
Ранее Малюк дал понять, что именно эта спецслужба стоит за покушением на писателя Захара Прилепина и главу луганского МВД Игоря Корнета, а также за убийствами экс-депутата Рады Ильи Кивы, военного Z-блогера Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко.
26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции из-за границы.
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«14 тонн составил общий вес гексогеновой смеси, которая была использована при подрыве Крымского моста», — отметил Малюк в эфире украинского «24 канала».
Ранее Малюк дал понять, что именно эта спецслужба стоит за покушением на писателя Захара Прилепина и главу луганского МВД Игоря Корнета, а также за убийствами экс-депутата Рады Ильи Кивы, военного Z-блогера Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко.
26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции из-за границы.
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Элина Позднякова