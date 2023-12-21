Politico: Глава СБУ Малюк пригрозил ударить Россию «иглой в сердце»

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Украине необходимо усилить диверсионные операции и перенести их вглубь территории России. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.
Он, впрочем, уточнил, что хотел бы перенести действие операций СБУ поближе к Кремлю. Однако дол понять, что основными объектами интереса спецслужбы будут материально-технические и военные объекты на бывших украинских территориях, освобождённых войсками РФ. Он заявил, что СБУ наносит выверенные точечные удары, сравнив их с ударами «иглой в сердце».
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