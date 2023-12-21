Глава СБУ Малюк пригрозил усилить диверсии против РФ

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил усилить диверсии против России в 2024 году, об этом он заявил в интервью для издания Politico.
Удары, которые Украина намерена нанести по территории России в следующем году Малюк сравнил с «иглой в сердце».
По его словам, главными целями диверсионных операций станут Крымское побережье и Чёрное море. Он намекнул, что удары будут «сюрпризами» для России, и будут наноситься как по военным, так и по иным объектам.
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По его словам, главными целями диверсионных операций станут Крымское побережье и Чёрное море. Он намекнул, что удары будут «сюрпризами» для России, и будут наноситься как по военным, так и по иным объектам.
«Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач», - в завершении подчеркнул глава украинской Службы безопасности.
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Евгения Парфентьева