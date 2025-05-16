В Серпухове могут создать Аллею Героев с памятником павшим

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с волонтёрами штаба общественного движения им. Максима Шишкова в городе Протвино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Недавно в штабе произошло ЧП: волонтёра оскорбил и ударил пьяный мужчина. Сейчас он под следствием.
Как рассказали в администрации, с 2022 года под руководством матери погибшего участника СВО Максима Шишкова – Оксаны Тархановской-Шишковой – более полусотни неравнодушных активистов плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь для бойцов.
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«Пообщался с Константином, братом пострадавшего Сергея Борисовича. Состояние волонтёра постоянно контролирует врач. Обсудили с руководителем Оксаной Станиславовной создание Аллеи Героев с памятником павшим защитникам. Важная инициатива, обязательно сделаем», – пообещал Шимко.Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Как рассказали в администрации, с 2022 года под руководством матери погибшего участника СВО Максима Шишкова – Оксаны Тархановской-Шишковой – более полусотни неравнодушных активистов плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь для бойцов.
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Лора Луганская