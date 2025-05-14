Капремонт в двух детских садах Серпухова завершат до 1 сентября

Два детских сада капитально ремонтируют в округе Серпухов — «Василёк» в деревне Васильевское и «Улыбка» в посёлке Пограничный, работы на обоих объектах завершат до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.