Капремонт в двух детских садах Серпухова завершат до 1 сентября

Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Два детских сада капитально ремонтируют в округе Серпухов — «Василёк» в деревне Васильевское и «Улыбка» в посёлке Пограничный, работы на обоих объектах завершат до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Работы в двух дошкольных отделениях планируем завершить в срок, и уже 1 сентября они откроют двери для наших юных жителей», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.В настоящее время готовность детского сада «Василёк» составляет 46%, там проводится бетонирование полов и возводят новые стены. В работах задействованы около 30 человек. Детский сад «Улыбка» отремонтирован на 45%, там работают около 40 человек и задействованы две единицы техники.
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