В Серпухове открыли мурал в честь Героя СВО Михаила Андрюхина

13 июня 2025, 14:52

Пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В День России, 12 июня, в Городском округе Серпухов состоялось торжественное открытие мурала, посвященного памяти Героя, участника специальной военной операции Михаила Андрюхина. В церемонии приняли участие ВРИП главы округа Алексей Шимко, мама Михаила Татьяна Ивановна, его супруга Екатерина и дети.