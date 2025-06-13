В Серпухове открыли мурал в честь Героя СВО Михаила Андрюхина
В День России, 12 июня, в Городском округе Серпухов состоялось торжественное открытие мурала, посвященного памяти Героя, участника специальной военной операции Михаила Андрюхина. В церемонии приняли участие ВРИП главы округа Алексей Шимко, мама Михаила Татьяна Ивановна, его супруга Екатерина и дети.
Михаил Андрюхин был не только Заслуженным мастером спорта России, четырехкратным чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, но и известным тренером, общественным деятелем и муниципальным депутатом. В 2023 году он добровольно отправился на фронт, где под позывным «Физрук» проявил мужество и был удостоен государственных наград, включая Медаль Жукова.
Создание мурала инициировано Всероссийским общественным движением «Здоровое Отечество». Алексей Шимко отметил, что мурал призван увековечить подвиг и заслуги Михаила Андрюхина, служащего примером мужества и самоотверженности для всех жителей Серпухова.
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