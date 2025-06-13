Алаудинов оценил состояние бойцов ВСУ в приграничье

13 июня 2025, 12:39

Алаудинов: ВСУ полностью обессилели и не пытаются прорваться через границу

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинская группировка в направлении российского приграничья полностью обессилела и больше не пытается прорваться через границу России. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.