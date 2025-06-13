Алаудинов оценил состояние бойцов ВСУ в приграничье
Украинская группировка в направлении российского приграничья полностью обессилела и больше не пытается прорваться через границу России. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.
Военачальник подчеркнул, что в настоящее время обстановка в приграничье находится под контролем. Бойцы «Ахмата» ежедневно продвигаются вперёд, ликвидируя украинских боевиков и нарушая логистику ВСУ.
Ранее в этот день стало известно об освобождении Яблоновки в Сумской области. Подробнее о действиях ВС РФ в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
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