В России призвали мобилизовать до миллиона человек на фоне эскалации на Ближнем Востоке

13 июня 2025, 14:12

Алаудинов: в России нужно мобилизовать 500 тысяч человек для подготовки к войне

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В России необходимо мобилизовать от 500 тысяч до одного миллиона человек, чтобы «никто не вздумал с нами играть так, как с Ираном». Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.