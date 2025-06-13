В России призвали мобилизовать до миллиона человек на фоне эскалации на Ближнем Востоке
В России необходимо мобилизовать от 500 тысяч до одного миллиона человек, чтобы «никто не вздумал с нами играть так, как с Ираном». Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Военачальник подчеркнул, что Третья мировая война уже началась, но после эскалации на Ближнем Востоке она обрела новые повороты.
В связи с этим Алаудинов призвал провести мобилизацию россиян, чтобы сплотиться и не позволить никому поступить с Россией так, как «поигрались» с другими государствами, включая Иран.
Также генерал добавил, что мобилизация позволит заранее подготовить граждан к большой войне.
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