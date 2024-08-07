В сети появился фейк с призывом к оружию от врио главы Курской области

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В сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Видеоролик сначала начал распространяться в украинских каналах, а затем быстро разошелся по курским пабликам, передает Lents.ru. Однако, как выяснили эксперты, данный пост не был опубликован в Telegram-канале Смирнова. В действительности, врио губернатора сделал заявление о сложной ситуации на границе и призвал не поддаваться на провокации.
6 августа Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атак пострадали 13 человек, одна мирная жительница погибла. Во время обстрела украинские солдаты пытались прорвать государственную границу России, но российским пограничникам удалось остановить проникновение. Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа была блокирована.
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Елена Перлова