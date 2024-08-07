Идут бои: врио губернатора Курской области рассказал об обстановке на границе

Фото: Минобороны РФ
Обстановка на границе Курской области остается напряженной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. По его словам, оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, а взаимодействие с силовиками, Министерством обороны и пограничниками стало более интенсивным.
«В настоящий момент на границе идут бои. Мы постоянно контролируем ситуацию и принимаем все необходимые меры», — отметил Смирнов.Глава региона также призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации противника. Смирнов добавил, что власти организовали встречу с жителями приграничных районов, которые сейчас покидают свои дома. Дополнительно были задействованы бригады скорой помощи, а все службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.
Ранее в этот день в ФСБ подтвердили, что украинские диверсанты пытались прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах. Также сообщалось, что украинские войска обстреливали приграничные села. В ответ пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
Минобороны уточнило, что в утренние часы, около 08:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии, при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин, атаковали позиции подразделений, охраняющих государственную границу в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, находящихся в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
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