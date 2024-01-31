В Севастополе сбили воздушную цель

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В Севастополе ПВО отражает украинскую атаку. По предварительным данным, сбита одна воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По информации спасательной службы Севастополя, зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки. Сейчас туда направляются все экстренные службы города.
21 января в Минобороны России сообщали, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Черного моря рядом с западным побережьем Крымского полуострова.
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Элина Позднякова