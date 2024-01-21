Развожаев сообщил, что в Севастополе опять объявили воздушную тревогу

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Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что в Севастополе опять объявлена воздушная тревога.
Отметим, что в этот же день воздушную тревогу объявляли в 13.03 мск. Также из-за воздушной тревоги было перекрыто движение по Крымскому мосту.
После чего Минобороны РФ сообщило, что над Черным морем были уничтожены две ракеты украинских войск рядом с западным побережьем Крымского полуострова. Развожаев подчеркнул, что все службы города находятся в состояние боевой готовности.
Ранее глава ДНР Пушилин сообщил, что число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, а пострадавших — до 20. Сегодня ВСУ также обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО.
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После чего Минобороны РФ сообщило, что над Черным морем были уничтожены две ракеты украинских войск рядом с западным побережьем Крымского полуострова. Развожаев подчеркнул, что все службы города находятся в состояние боевой готовности.
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Екатерина Коршунова