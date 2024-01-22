Губернатор Севастополя Развожаев объявил 2 выходных из-за проблем с водой

Фото: сайт Кремля
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 23 и 24 января выходными днями из-за перебоев с водоснабжением, вызванных обильными осадками и паводком. Об этом он сообщил на аппаратном совещании, совмещенном с КЧС.
По словам губернатора, в Севастополе выпало много снега, который растаял за сутки. Из-за этого с гор хлынула грязная вода в реку Черную, где сильно поднялись грунтовые воды. Это стало причиной сильнейшего загрязнения. При таких обстоятельствах резко ухудшается скорость обработки воды. Поэтому, по словам Развожаева, остановлен водозабор и проводится очищение системы.
Он пояснил, что потребуется около 50 часов на то, чтобы наполнить всю систему водой, которая впоследствии дойдет до всех жителей города. Таким образом, воды не будет до 9 утра 23 января. Позже также будет произведена вынужденная остановка подачи воды для накопления и очистки воды. В штатном режиме воду планируется подать только 24 января.
Развожаев призвал местных жителей отнестись к данной ситуации с пониманием и сделать запасы воды.
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«Сегодня с 13 часов в Севастополе сокращенный рабочий день, завтра и в среду - выходные. В детских садах будут работать только дежурные группы. Экстренные службы все работают в штатном режиме», - сказал Развожаев.
Развожаев призвал местных жителей отнестись к данной ситуации с пониманием и сделать запасы воды.
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Элина Позднякова