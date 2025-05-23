В школе Дубны открыли памятную доску с именами погибших воинов-выпускников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
На фасаде школы №1 в Дубне торжественно открыли мемориальные доски с именами 20 погибших учеников – воинов Великой Отечественной войны и спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Среди выпускников школы двое погибли в зону проведения СВО. Это ефрейтор Андрей Алёшин и рядовой Сергей Цыганов. Оба посмертно получили ордена Мужества.
Почтить память героев собрались школьники, учителя, ветераны и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Дубны.
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«С нами были близкие погибшего защитника Сергея Цыганова. Поблагодарили маму Людмилу Ивановну за то, что она воспитала настоящего патриота. Сергей Цыганов и Андрей Алёшин навсегда останутся примером стойкости и отваги. Также в этот день открыли обновлённую мемориальную доску с именами погибших учеников и педагогов –участников Великой Отечественной. Сохраним память о каждом защитнике Родины», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Почтить память героев собрались школьники, учителя, ветераны и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Дубны.
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Лора Луганская