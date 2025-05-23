В школе Дубны открыли памятную доску с именами погибших воинов-выпускников

Три человека — две женщины и мужчина—- остаются в реанимации после ракетного удара ВСУ по Льгову (Курская область), они в тяжёлом, но стабильном состоянии. Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, ночью пострадавших прооперировали, врачи делают всё возможное, чтобы пациенты скорее пошли на поправку.