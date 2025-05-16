Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Школа водных видов спорта в Дубне получит катер из США за 16 млн рублей

Школа водных видов спорта в Дубне получит катер из США за 16 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Спортивную школу водных видов спорта Дубны этим летом закупят катер NAUTIQUE 200. Он прибудет на Водный стадион им. В.Л. Нехаевского из США, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Катер предназначен для буксировки воднолыжников. Он полностью соответствует всем стандартам проведения международных соревнований. На покупку катера школа получила специальное разрешение Минпромторга России. Стоимость катера превышает 16 млн рублей.
«Часто встречаюсь с нашими спортивными коллективами. Знаю, что воднолыжники планируют в следующем году выйти на чемпионаты и первенства Европы и мира. Конечно, им необходима мощная база для тренировок. Новое оборудование поможет спортсменами оттачивать мастерство. Благодарим за поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьёва», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Длина катера с платформой – 6,55 м, мощность мотора – 400 л. с. В комплектации – цифровое управление параметрами катера, система спутникового контроля скорости, автоматизированная система бесключевого зажигания и многое другое.

Спортивная школа водных видов спорта в Дубне была основана в 2006 году и продолжает традиции воднолыжной школы братьев Нехаевских – самой известной школы воднолыжного спорта в СССР. Она выпустила двух заслуженных мастеров спорта СССР и России, 17 мастеров спорта международного класса, 45 мастеров спорта, а также абсолютную чемпионку мира и Европы Наталью Румянцеву.

Сейчас в школе занимаются 80 воспитанников. В прошлом году ребята завоевали 10 медалей на первенстве России. А воспитанник школы Павел Смирнов выиграл международные соревнования «Кубок содружества» в Белоруссии.

Читайте также:

В девяти дворах Дубны по просьбам жителей началось благоустройство

Легендарную «Ленинградскую» симфонию 9 мая исполнили на открытой площадке Дубны

В Дубне на берегу канала имени Москвы установили памятную стелу и ДОТ
#максим тихомиров
#спорт
#дубна
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
#наукоград
#сша
В Красногорске наградили лучших лыжников округа
16 мая 2025, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Итоги зимнего сезона 2024/2025 гг. отделения по лыжным гонкам спортивной школы олимпийского резерва «Зоркий» подвели в Красногорске. Торжественное мероприятие состоялось в администрации округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В рамках мероприятия замглавы округа Наталья Тимошина вручила лыжникам награды за вторые места в Первенстве и Кубке Московской области. А глава фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Богдан Андриянов наградил сильнейших спортсменов школы «Зоркий», которые вошли в состав сборной Подмосковья и успешно выступили на первенстве России. Награды получили также тренеры лучших спортсменов», — говорится в сообщении.
Кроме того, начальник отдела спортивно-массовой работы управления по физической культуре и спорту Красногорска Валентин Олехнович вручил награды победителям и призёрам Кубка спортшколы «Зоркий».

Читайте также:

Учёные из Красногорска создали инновационный стабилизатор напитков

В Красногорском клубе «Мечта» представили программу фронтовых песен

Соревнования в Красногорске собрали 130 юных инспекторов дорожного движения
#красногорск
#спорт
#лыжи
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв: 140 школ в этом году открыли инженерные классы
16 мая 2025, 17:58

Фото: t.me/vorobiev_live

Дети из подмосковных инженерных классов представляют на выставке «Робостанция» на ВДНХ роботов и автоматизированные системы, которые помогут улучшить жизнь. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: t.me/vorobiev_live

«На таких площадках мы видим результаты нашей работы по развитию инженерного образования в регионе. В этом году мы открыли специализированные классы в 140 школах Московской области. Более 3 тыс. ребят углубленно изучают математику, физику, робототехнику и программирование», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.
По словам губернатора, в 20 школах региона установили современное оборудование для изучения беспилотников. В сельских школах работают центры «Точка роста», где ученики осваивают конструирование и робототехнику. А в «Кванториумах» и «IT-кубах» ребята занимаются электроникой, программированием, создают собственные проекты.

Фото: t.me/vorobiev_live

Воробьёв пообещал, что лучшие проекты получат поддержку экспертов «Робостанции» для дальнейшей доработки и внедрения.

Выставка работает с 16 по 19 мая с 11:00 до 20:00 в павильоне «Робостанция» на ВДНХ.
Фото: t.me/vorobiev_live

Читайте также:

Воробьёв объявил об открытии в Подмосковье Центра математического образования

Губернатора Воробьёва наградили за вклад в цифровизацию городского хозяйства

Воробьёв и Цивилёва вручили бойцам СВО машины и рассказали о мерах поддержки
#подмосковье
#московская область
#техника
#выставка
#вднх
#губернатор
#андрей воробьёв
#роботы
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За время работы ОЭЗ «Дубна» резиденты вложили в проекты 100 млрд рублей
16 мая 2025, 17:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» инвестировали в свои проекты 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области по итогам работы в 2024 году.
«К началу этого года суммарный объём инвестиций резидентов ОЭЗ «Дубна» в реализацию своих проектов за всё время работы на площадке достиг 100 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ на конец прошлого года числились более 160 компаний. Количество рабочих мест на площадке в прошлом году выросло с 7200 до 9350», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметили в ведомстве, сегодня ОЭЗ «Дубна» – центр развития бизнеса в Московской области и крупнейший работодатель на севере региона. В прошлом году она осталась самой многочисленной по числу резидентов в стране. Там работает каждый седьмой инвестор всех российских ОЭЗ.

Подмосковная площадка была в очередной раз признана Минэкономразвития России эффективной и заняла первое место во втором ESG-рейтинге.

Читайте также:

Число субъектов МСП в Подмосковье ежемесячно растёт на 3 тыс.

Производитель уникальных препаратов из Дубны наладит поставки в Кению и Уганду

В Пущине запустили платформу для разработки инновационных лечебных антител
#подмосковье
#московская область
#оэз
#оэз дубна
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения в 11 округах
16 мая 2025, 17:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в одиннадцати округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На дорогах, расположенных в черте городов, ограждения починили на улице Московская в Можайске, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Чехова в Лосино-Петровском, на улице Мира в Мытищах, на Транспортной улице в Реутове, на улице Парковая в Лыткарине и на Носовихинском шоссе в Балашихе», — говорится в сообщении.
Кроме того, ремонтные работы провели в малых населённых пунктах: на улице Почтовая в посёлке Нахабино округа Красногорск, на дорогах в деревне Детково округа Чехов и в посёлке дома отдыха «Авангард» округа Серпухов, а также на 67-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.

Читайте также:

Расписание электричек Казанского и Рижского направлений изменится на три дня

В Ленинском округе 17 мая ограничат проезд из-за богослужения

В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали покрытие 23 дорог
#минтранс мо
#дороги
#московская область
#подмосковье
#мосавтодор
#ремонт дорог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные велосипедисты завоевали девять медалей на первенстве ЦФО
16 мая 2025, 17:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Три медали принесла в копилку сборной Подмосковья Александра Белова из Электростали. Она стала лучшей в дисциплине «критериум», заняла второе место в групповой гонке и выиграла бронзу в индивидуальной гонке на время среди девушек 15-16 лет», — говорится в сообщении.
Анастасия Дьячкова из Фрязина выиграла в критериуме, групповой гонке и индивидуальной гонке среди юниорок 17-18 лет три серебряные медали. Андрей Плитарак из Одинцова победил в критериуме и завоевал серебро в групповой гонке. А Никита Виноградов из Фрязина занял второе место в индивидуальной гонке на время.

Читайте также:

Лесовой выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки в ближайшие два года

Тхэквондист из Одинцова Сычёв завоевал золото первенства мира

«Играет решающую роль в ЦСКА»: Валерий Непомнящий высоко оценил игру полузащитника
#спорт
#минспорта мо
#велосипед
#велоспорт
#цфо
#соревнования
#первенство
#медали
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате