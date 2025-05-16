Школа водных видов спорта в Дубне получит катер из США за 16 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Спортивную школу водных видов спорта Дубны этим летом закупят катер NAUTIQUE 200. Он прибудет на Водный стадион им. В.Л. Нехаевского из США, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Катер предназначен для буксировки воднолыжников. Он полностью соответствует всем стандартам проведения международных соревнований. На покупку катера школа получила специальное разрешение Минпромторга России. Стоимость катера превышает 16 млн рублей.
Длина катера с платформой – 6,55 м, мощность мотора – 400 л. с. В комплектации – цифровое управление параметрами катера, система спутникового контроля скорости, автоматизированная система бесключевого зажигания и многое другое.
Спортивная школа водных видов спорта в Дубне была основана в 2006 году и продолжает традиции воднолыжной школы братьев Нехаевских – самой известной школы воднолыжного спорта в СССР. Она выпустила двух заслуженных мастеров спорта СССР и России, 17 мастеров спорта международного класса, 45 мастеров спорта, а также абсолютную чемпионку мира и Европы Наталью Румянцеву.
Сейчас в школе занимаются 80 воспитанников. В прошлом году ребята завоевали 10 медалей на первенстве России. А воспитанник школы Павел Смирнов выиграл международные соревнования «Кубок содружества» в Белоруссии.
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«Часто встречаюсь с нашими спортивными коллективами. Знаю, что воднолыжники планируют в следующем году выйти на чемпионаты и первенства Европы и мира. Конечно, им необходима мощная база для тренировок. Новое оборудование поможет спортсменами оттачивать мастерство. Благодарим за поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьёва», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Длина катера с платформой – 6,55 м, мощность мотора – 400 л. с. В комплектации – цифровое управление параметрами катера, система спутникового контроля скорости, автоматизированная система бесключевого зажигания и многое другое.
Спортивная школа водных видов спорта в Дубне была основана в 2006 году и продолжает традиции воднолыжной школы братьев Нехаевских – самой известной школы воднолыжного спорта в СССР. Она выпустила двух заслуженных мастеров спорта СССР и России, 17 мастеров спорта международного класса, 45 мастеров спорта, а также абсолютную чемпионку мира и Европы Наталью Румянцеву.
Сейчас в школе занимаются 80 воспитанников. В прошлом году ребята завоевали 10 медалей на первенстве России. А воспитанник школы Павел Смирнов выиграл международные соревнования «Кубок содружества» в Белоруссии.
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Лора Луганская