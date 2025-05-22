Около 100 активистов отметили День Волги в Дубне экологическим субботником

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне в ходе экологического субботника убрали два километра береговой линии в районе Российского центра программирования. Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек – волонтёры, члены МГЕР и активисты, сообщили в пресс-службе наукограда.
«Приезжаем каждый год, с 2019-го, и каждый раз мусора всё меньше. Видимо, люди привыкают к тому, что просто так прийти на реку, посидеть и оставить после себя мусор нельзя. Может быть, сознание как-то поменялось или проводится какая-то работа», – сказал руководитель отделения «Молодой Гвардии Единой России» по городскому округу Лобня Денис Барабанов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В акции по традиции приняли участие и активисты из других округов. Признались, что с радостью возвращаются в светлый, дружелюбный и чистый наукоград. Они подтвердили, что с каждым годом мусора на пляже – всё меньше.
Как напомнили в администрации, Дубна – единственный подмосковный город, расположенный на берегу Волги.
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Лора Луганская