БПЛА ВСУ атаковали автобус в Белгородской области

Губернатор Гладков: 4 человек ранило при атаке БПЛА ВСУ на автобус
Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном по рейсовому автобусу в селе Илёк‑Кошары Ракитянского района Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram‑канале губернатор Вячеслав Гладков.



В результате атаки пострадали три человека — две женщины‑пассажирки и водитель. По данным Ракитянской ЦРБ, мужчина получил множественные осколочные ранения головы и руки.

У одной из женщин диагностировали минно‑взрывную и закрытую черепно‑мозговую травмы. У второй — ранения головы, руки и спины. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. Также повреждения получил автобус.

Ещё один инцидент произошёл в селе Гора‑Подол Грайворонского округа: беспилотник поразил частный дом, в результате чего женщину ранило.

Гладков пообещал, что всех пострадавших доставят в белгородскую больницу для дальнейшего лечения и реабилитации.

