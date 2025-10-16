БПЛА ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном по рейсовому автобусу в селе Илёк‑Кошары Ракитянского района Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram‑канале губернатор Вячеслав Гладков.
В результате атаки пострадали три человека — две женщины‑пассажирки и водитель. По данным Ракитянской ЦРБ, мужчина получил множественные осколочные ранения головы и руки.
У одной из женщин диагностировали минно‑взрывную и закрытую черепно‑мозговую травмы. У второй — ранения головы, руки и спины. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести. Также повреждения получил автобус.
Ещё один инцидент произошёл в селе Гора‑Подол Грайворонского округа: беспилотник поразил частный дом, в результате чего женщину ранило.
Гладков пообещал, что всех пострадавших доставят в белгородскую больницу для дальнейшего лечения и реабилитации.
