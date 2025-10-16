БПЛА ВСУ атаковали автобус в Белгородской области

16 октября 2025, 16:40

Губернатор Гладков: 4 человек ранило при атаке БПЛА ВСУ на автобус

Фото: istockphoto/N-sky

Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном по рейсовому автобусу в селе Илёк‑Кошары Ракитянского района Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram‑канале губернатор Вячеслав Гладков.