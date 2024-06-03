В Совете Федерации предупредили о последствиях атаки F-16 на Россию

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У России есть все основания, равно как и возможности, сбивать нидерландские истребители F-16 в случае попытки их атаки на территорию РФ. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна не ограничивает Киев в использовании F-16 при нанесении ударов по «военным объектам» на территории России, напоминает РИА Новости. Комментируя это заявление, сенатор отметил, что российские истребители ничуть не хуже, а то и посильнее западных.
Он также добавил, что в случае, если F-16 попытаются атаковать объекты на территории России, то у наших военных будет полное право сбивать их. Джабаров подчеркнул, что российские Вооружённые силы располагают всеми возможностями для того, чтобы эффективно противостоять западным самолётам.
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Александр Бойцов