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В Киеве назвали последствия разрешения ударов по России американским оружием

31 мая 2024, 15:57
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

Разрешение США на обстрел российской территории американским оружием позволит применять поставляемые Вашингтоном РСЗО HIMARS для ударов по российским военным и командным центрам. Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в беседе с The Guardian.
Он подчеркнул, что это значительно повысит обороноспособность Украины.

Также сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию подчеркнул, что Киев хотел бы использовать дальнобойное оружие, например, британские ракеты Storm Shadow. При этом он подчеркнул, что несмотря на заявления об обратном, Лондон всё же не давал полного разрешения на использование этих ракет.



Зеленский предположил, что Лондон ожидает ответа от Вашингтона, чтобы затем высказать позицию об обстреле территории России британским оружием.

Ранее ряд изданий писал, что президент США Джо Байден снял ограничения на удары Украины по российским территориям американским оружием. При этом он уточнил, что удары можно наносить исключительно для обороны Харьковской области, на небольшом расстоянии от неё.

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#украина
#сша
#россия
#обстрел
#оружие
В Литве одобрили удары ВСУ по Белоруссии
Глава МИД Литвы Ландсбергис одобрил украинские удары по Белоруссии
31 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/bpawesome

Украина должна иметь возможность обстреливать российские военные объекты, даже если они находятся не на территории России. Этим заявлением министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис одобрил удары ВСУ по Белоруссии.
Журналист «Радио Свобода»* задал политику вопрос о том, должна ли украинская армия наносить удары по российским военным объектам, находящимся на территории Белоруссии. Министр ответил, что Украина должна иметь возможность защитить себя. Поэтому даже если цель находится на территории другого государства, ВСУ имеют право нанести по ней удар.

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#всу
#обстрел
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Стало известно об атаке дрона-камикадзе ВСУ на Запорожскую область, есть пострадавшие
Балицкий: дрон-камикадзе ВСУ атаковал подстанцию в Пологах Запорожской области
31 мая 2024, 15:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Запорожской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал подстанцию в городе Пологи. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.
Сообщается, что в момент удара на объекте проводились ремонтные работы. В результате атаки было повреждено оборудование. Позже Балицкий сказал, что в результате повторной атаки на подстанцию города Пологи пострадали два специалиста. Губернатор добавил, что пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область, повреждены здание Дома культуры и церковь. Под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском городском округе. В результате обстрела выбило окна в зданиях Дома культуры и объекта инфраструктуры. Также была повреждена кровля церкви Архангела Михаила. Без света остались шесть населённых пунктов: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка.

Разведчиков ВС РФ судят за похищение и убийство девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зеленский
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Спецназовец ГУР Украины разочаровался в сослуживцах и сдался России
Спецназовец ГУР Украины разочаровался и сдался в плен на волчанском направлении
31 мая 2024, 15:45

Фото: iStock/Sinenkiy

Спецназовец из батальона ГУР Минобороны Украины «Сонечко» («Солнышко») сдался в плен на волчанском направлении.
Как рассказал RT пленный, он разочаровался в спецназе ГУР. Во время штурма ВС РФ он пытался связаться с военнослужащими из бригады, но они не ответили.

Боевик сдался в плен с другими украинцами, которые тоже побоялись вступать в бой. Изначально их подразделение готовили для диверсионно-разведывательной и штурмовой деятельности.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» ВС РФ взяла в плен под Волчанском в Харьковской области семерых спецназовцев из батальонов ГУР и семерых пограничников.

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#всу
#вс рф
#гур украины
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Под Харьковом 12 человек пострадали из-за попыток ВСУ помешать эвакуации
31 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинские войска, пытаясь помешать эвакуации населения Харьковской области, ранили 12 мирных жителей. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что бойцы ВСУ с помощью оружия пытались остановить эвакуацию населения из Харьковской области. В результате были ранены 12 человек, которые в настоящее время проходят лечение в российских медицинских учреждениях.

Лисняк подчеркнул, что боевики использовали запрещённые к применению в отношении мирного населения средства.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что санитарная зона безопасности пройдёт в 200 километрах западнее Харькова.

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#харьковская область
#эвакуация
#всу
#население
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Вернутся в гробах: В Чехии испугались последствий ввода войск НАТО в зону СВО
Lidovky: натовские военные вернутся с Украины в гробах или изуродованными
31 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/zabelin

Если НАТО введет войска в зону спецоперации, то сразу же понесет потери. Об этом сообщает Lidovky.
Отмечается, что военные Североатлантического альянса станут приоритетной целью так же, как западная техника в настоящее время. Согласно данным источника, который ссылается на многочисленные утечки, иностранные солдаты уже присутствуют на Украине и воюют за ВСУ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине. Он отметил, что это приблизит войну с Россией, которую нельзя допустить.

Напомним, ранее в российском военном ведомстве ранее сообщили, что за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более тринадцати тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима.

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#военные
#техника
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#чехия
#нато
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Появилось видео с военными ВС РФ, вернувшимися из украинского плена
Саралиев: из украинского плена вернулись 75 военных ВС РФ
31 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/zabelin

В пятницу 31 мая состоялся очередной обмен военнопленными. Об этом сообщил депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
Он подчеркнул, что из украинского плена вернулись 75 российских военнослужащих. Столько же бойцов из российского плена отправились в Киев.

Ранее в Минобороны России подчеркнули, что освобождённые российские военные будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях.

Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу сообщил, что за минувший месяц ВСУ потеряли более 35 тысяч военных и 2700 единиц вооружения.

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#плен
#россия
#украина
#военные
#минобороны рф
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ВСУ обстреляли дом культуры и церковь под Белгородом
Гладков: ВСУ обстреляли дом культуры и церковь в селе Пороз
31 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область, повреждены здание Дома культуры и церковь. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Пороз в Грайворонском городском округе. В результате обстрела выбило окна в зданиях Дома культуры и объекта инфраструктуры. Также была повреждена кровля церкви Архангела Михаила. Без света остались шесть населённых пунктов: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка.

Энергетики приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Минобороны России.

По словам Гладкова, местные жители не пострадали.

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#всу
#белгородская область
#обстрел
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Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне
Подпольщики «Русского Херсона» сообщили об уничтожении кочующего миномета ВСУ
31 мая 2024, 14:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

Подпольщики организации сопротивления «Русских Херсон » написали в своем Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета украинской армии, с которого велся обстрел центра Херсона.
Отмечается, что благодаря работе подпольщиков был выслежен кочующий миномет на пикапе в районе 2 Виноградной. Примечательно, что данный расчет был ликивдирован согласно переданным координатам.

Также подпольщики смогли установить местонахождение пункта управления украинской группы беспилотных летательных аппаратов в микрорайоне Корабел.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
#вс рф
#херсонская область
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Появились кадры горящего украинского танка Т-80 между Артёмовском и Часов Яром
Mash показал видео подбитого украинского Т-80 между Артёмовском и Часов Яром
31 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/dr_evil

Telegram-канал Mash опубликовал кадры, как догорает украинский танк Т-80 между Артёмовском и Часов Яром, после встречи с российским Т-72 и дроном поддержки.
Противника удалось обнаружить с помощью коптера во время наступления. Боевики ВСУ пытались обороняться с двух танков из-за кустов. Однако их планы быстро нарушил 76-мм снаряд, который сбросил на них оператор российского дрона.




В это же время к атаке подключился российский Т-72 . Сверху на боевую машину противника стали сбрасывать трофейные гранаты от американского Мк-19. Повреждения получил и второй танк украинской армии, но он смог покинуть участок фронта с сильным задымлением.

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