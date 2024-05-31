В Киеве назвали последствия разрешения ударов по России американским оружием

Фото: iStock/allanswart
Разрешение США на обстрел российской территории американским оружием позволит применять поставляемые Вашингтоном РСЗО HIMARS для ударов по российским военным и командным центрам. Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в беседе с The Guardian.
Он подчеркнул, что это значительно повысит обороноспособность Украины.
Также сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию подчеркнул, что Киев хотел бы использовать дальнобойное оружие, например, британские ракеты Storm Shadow. При этом он подчеркнул, что несмотря на заявления об обратном, Лондон всё же не давал полного разрешения на использование этих ракет.
Зеленский предположил, что Лондон ожидает ответа от Вашингтона, чтобы затем высказать позицию об обстреле территории России британским оружием.
Ранее ряд изданий писал, что президент США Джо Байден снял ограничения на удары Украины по российским территориям американским оружием. При этом он уточнил, что удары можно наносить исключительно для обороны Харьковской области, на небольшом расстоянии от неё.
Читайте также:
В Госдуме прокомментировали разрешение США Украине наносить удары по России
Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом
Десять стран разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по РФ
Также сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию подчеркнул, что Киев хотел бы использовать дальнобойное оружие, например, британские ракеты Storm Shadow. При этом он подчеркнул, что несмотря на заявления об обратном, Лондон всё же не давал полного разрешения на использование этих ракет.
Зеленский предположил, что Лондон ожидает ответа от Вашингтона, чтобы затем высказать позицию об обстреле территории России британским оружием.
Ранее ряд изданий писал, что президент США Джо Байден снял ограничения на удары Украины по российским территориям американским оружием. При этом он уточнил, что удары можно наносить исключительно для обороны Харьковской области, на небольшом расстоянии от неё.
Читайте также:
В Госдуме прокомментировали разрешение США Украине наносить удары по России
Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом
Десять стран разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по РФ
Анастасия Чинкова