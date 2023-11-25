В Совфеде объяснили, почему Киев не пошёл на перемирие ещё весной 2022 года

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Украинское правительство не пошло на перемирие с Россией весной 2022 года из-за нехватки опыта. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
По его словам, у власти на Украине стоят случайные и неглубокие люди, которые не разбираются в глобальных процессах.
Также Цеков отметил, что украинское правительство слишком преувеличивает собственные успехи, принимая сиюминутные тактические удачи за успехи стратегических масштабов.
Кроме того, политик добавил, что многие украинские политические деятели начинают осознавать неправильность принятого в прошлом году решения и жалеют о том, что сразу не пошли на заключение мирного договора.
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Также Цеков отметил, что украинское правительство слишком преувеличивает собственные успехи, принимая сиюминутные тактические удачи за успехи стратегических масштабов.
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Анастасия Чинкова