В Совфеде сомневаются в том, что Трамп реально угрожал разбомбить Москву
Сенатор Джабаров: запись с угрозами Трампа Путину могли создать с помощью ИИ
Запись, которая содержит угрозы главы Белого дома Дональда Трампа, адресованные президенту России Владимиру Путину, можно было создать с помощью искусственного интеллекта, считает сенатор Владимир Джабаров. Напомним, что на записи слышно, как Трамп грозился бомбить Москву и Пекин, если начнутся военные действия против Украины и Тайваня.
По словам Джабарова, действующий президент США вряд ли мог позволить себе подобные высказывания в адрес российского лидера. Он также считает, что произошедший инцидент является провокацией, направленной на обострение отношений между Москвой, Пекином и Вашингтоном.
«<…> Трамп понимает, что такое Россия и Китай, не позволил бы себе в таком тоне говорить с лидерами великих держав. Думаю, это попытка антироссийских сил стравить РФ и Китай с Трампом и в этой мутной воде набрать очки. <…> Это может быть фейк с учётом нынешних технологий, искусственного интеллекта. На подобные вещи нужно спокойно реагировать», — поделился своим мнением сенатор Джабаров с NEWS.ru.Ранее появилась информация о том, что Дональд Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил, что угрожал президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня. Запись разговора есть в распоряжении CNN.
По словам американского лидера, Путин ответил, что не верит ему. Трамп добавил, что тот же ультиматум он предъявил Си Цзиньпину. Председатель КНР подумал, что президент США сошёл с ума.