В Совфеде сомневаются в том, что Трамп реально угрожал разбомбить Москву

09 июля 2025, 12:57

Сенатор Джабаров: запись с угрозами Трампа Путину могли создать с помощью ИИ

президент США Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Запись, которая содержит угрозы главы Белого дома Дональда Трампа, адресованные президенту России Владимиру Путину, можно было создать с помощью искусственного интеллекта, считает сенатор Владимир Джабаров. Напомним, что на записи слышно, как Трамп грозился бомбить Москву и Пекин, если начнутся военные действия против Украины и Тайваня.





По словам Джабарова, действующий президент США вряд ли мог позволить себе подобные высказывания в адрес российского лидера. Он также считает, что произошедший инцидент является провокацией, направленной на обострение отношений между Москвой, Пекином и Вашингтоном.

«<…> Трамп понимает, что такое Россия и Китай, не позволил бы себе в таком тоне говорить с лидерами великих держав. Думаю, это попытка антироссийских сил стравить РФ и Китай с Трампом и в этой мутной воде набрать очки. <…> Это может быть фейк с учётом нынешних технологий, искусственного интеллекта. На подобные вещи нужно спокойно реагировать», — поделился своим мнением сенатор Джабаров с NEWS.ru.