В Россию завезут миллион трудовых мигрантов
СВО вызвала дефицит кадров на Урале
Свердловская область планирует привлечь высококвалифицированных рабочих из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи для решения проблемы нехватки кадров. Об этом ЕАН сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
По его словам, с Индией достигнута договоренность о приезде до миллиона специалистов. Причина — рост производства из-за СВО и политики импортозамещения, а также отток рабочих на СВО и нежелание молодежи идти на заводы.
Решению вопроса будет способствовать открытие генконсульства Индии в Екатеринбурге.
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