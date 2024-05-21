В спецназе «Ахмат» раскрыли планы ВС РФ по Николаеву, Одессе и Харькову

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Армия России не позволит ВСУ удержать Николаев, Одессу и Харьков, так как эти города являются исконно русскими. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы с вами увидим, как я и ранее об этом говорил, конкретно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли дадим возможность удержать противнику», — сказал Алаудинов.
Он отметил, что Николаев, Одесса и Харьков являются исконно российскими территориями, и выразил уверенность в том, что Украине удержать их не получится.
Ранее Алаудинов заявлял, что ВС РФ в этом году начнут наступление и приложат все усилия для скорейшего завершения спецоперации. По его словам, фортификации, создаваемые украинскими боевиками действительно достаточно серьезные, но российская армия намерена сделать все, «чтобы в этом году СВО реально завершилась».
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Элина Позднякова