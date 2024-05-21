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В спецназе «Ахмат» раскрыли планы ВС РФ по Николаеву, Одессе и Харькову

Алаудинов: ВС РФ не позволят Украине удержать Николаев, Одессу и Харьков
21 мая 2024, 14:42
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Армия России не позволит ВСУ удержать Николаев, Одессу и Харьков, так как эти города являются исконно русскими. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы с вами увидим, как я и ранее об этом говорил, конкретно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли дадим возможность удержать противнику», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что Николаев, Одесса и Харьков являются исконно российскими территориями, и выразил уверенность в том, что Украине удержать их не получится.



Ранее Алаудинов заявлял, что ВС РФ в этом году начнут наступление и приложат все усилия для скорейшего завершения спецоперации. По его словам, фортификации, создаваемые украинскими боевиками действительно достаточно серьезные, но российская армия намерена сделать все, «чтобы в этом году СВО реально завершилась».

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Украинские авиатехники завершили в Нидерландах учения по обслуживанию F-16
21 мая 2024, 15:10

Фото: iStock/yucelyilmaz

Десять украинских авиатехников завершили свой курс в Нидерландах по обслуживанию западных истребителей F-16. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны страны.
Уточняется, что специалисты ВСУ ознакомились с обслуживанием всех необходимых для пилота компонентов, включая шлем, кислородные системы и парашюты на борту. Согласно данным источника, в обучение также вошла проверка комплекта выживания, который позволяет пилоту продержаться некоторое время после аварийной посадки до прибытия специальной помощи.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу этого года. Она подчеркнула, что это сделает для укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Ансон подчеркнул, что украинский народ страдает от политики, которую проводит Зеленский.

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Колунов предложил сделать постоянной выставку иностранной трофейной техники
21 мая 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал сделать постоянной выставку иностранной трофейной техники в Москве, передав все экспонаты на баланс Музея Победы для организации экспозиции.
Он подчеркнул, что такая выставка уже вызвала интерес общественности.

«Учитывая патриотическую направленность этой идеи, прошу рассмотреть возможность передачи трофейной техники на баланс Федерального бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» для организации постоянной экспозиции на его территории», — приводит RT текст обращения Колунова на имя министра обороны России Андрея Белоусова.

До этого Министерство обороны сообщило, что потери ВСУ под Старомайорским составили до 145 военнослужащих. Как передают argumenti.ru, в частности, группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и отразила контратаку со стороны противника.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, где бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают укрепрайоны украинских националистов, а также наносят удары по скоплениям врага в районе Спорного, где границы ЛДНР.

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Ганчев: ВС РФ продвигают линию фронта в Харьковской области
21 мая 2024, 14:34

Фото: iStock/Evgeny555

Линия фронта продвигается в Харьковской области, российские бойцы занимают выгодные рубежи. Такое заявление сделал глава российской администрации области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают. Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления», — сказал Ганчев.

Он также добавил, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска.

Напомним, что российские войска начали наступление из Белгородской области в сторону Харькова 10 мая 2024 года, продвигаясь в направлении Липцов и Волчанска. При этом 40% Волчанска уже находится под контролем ВС РФ.

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#вс рф
#киев
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В Польше признали, что энергосистема Украины полностью уничтожена
Myśl Polska: огромные энергетические мощности Украины полностью уничтожены
21 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате авиаударов российской армии украинская энергетика находится в руинах. Об этом сообщает Myśl Polska.
В материале издания отмечается, что энергетика Украины дестабилизирована. На сегодняшний день в стране стоит выбор между отключением потребителей от электроэнергии или прекращением ее импорта в другие государства.

Примечательно, что на восстановление инфраструктуры потребуется огромное количество финансовых средств и времени. Уточняется, что большая часть систем электроснабжения на Украине была наследием СССР, и многие элементы теперь достать практически невозможно.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВСУ перебросили под Часов Яр националистов из полка «Кракен»*
Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр националистов из полка «Кракен»*
21 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинское командование перебросило под Часов Яр националистов из полка спецназначения «Кракен»*.
Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на данные Telegram-каналов.

Сообщается, что во время боев 11 мая российские подразделения уничтожили порядка ста украинских военнослужащих, которые не стали сдаваться.

После этого подтвердилась переброска боевиков полка спецназначения ГУР МО Украины «Кракен»*. Военнослужащим поставлена задача остановить продвижение российской армии.

Ранее стало известно, что российские бойцы во время наступления в Харьковской области захватили в плен боевика «Кракена»* Илью Гуда.

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Экс-разведчик Риттер: ВСУ перебросили под Харьков последние резервы

Офицер ВСУ Ярославский пожаловался на Зеленского в «теплой ванне»

*признан террористическим и запрещен в РФ.
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#часов яр
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В США раскрыли, на что пошёл Киев для защиты Харькова
Экс-разведчик Риттер: ВСУ перебросили под Харьков последние резервы
21 мая 2024, 14:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинское командование направило последние резервы в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить наступление ВС РФ, однако пока все попытки ВСУ остаются безуспешными. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Хотя украинцы и перебросили свои последние оставшиеся резервы в эту зону, не похоже, что у них получается остановить русских», — заявил Риттер в эфире Rumble-канала Scott Ritter/U.S. Tour of Duty.

По его словам, ВСУ не смогли построить качественную оборону на харьковском направлении, из-за этого участок был плохо защищён. Также Риттер подчеркнул, что армия Украины ежедневно становится все слабее.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска. По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в регионе.


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#военные
#армия
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#всу
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Офицер ВСУ Ярославский пожаловался на Зеленского в «теплой ванне»
21 мая 2024, 13:33

https://radio1.ru/news/politika/zelenskii-otkrito-solgal-zapadnim-smi/

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в «теплой ванне» и не отслеживает внимательно ситуацию на местах, заявил офицер спецназа ВСУ Денис Ярославский в интервью The Economist.
Издание отмечает, что многие украинские военнослужащие в Харькове возмущены быстрым и значительным продвижением российских войск.

«Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не помогают успокоить нервы», — подчеркивается в публикации.
В связи с этим некоторые из них критикуют задержки с поставками западной военной помощи, считая, что это ослабило оборону Украины.

Другие же подозревают, что причиной могли быть «некомпетентность или даже предательство».

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#зеленский
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В Херсонской области заявили о переброске бойцов ВСУ на другое направление
Депутат Барбашов: ВСУ перебрасывают солдат из Херсонщины на другое направление
21 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/Olena_Z

В Снигиревском муниципальном округе Херсонской области, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), замечена переброска солдат с Херсонского на другое направление. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает ТАСС.
«Жители Снигиревского района отмечают, что в последние дни резко сократилось присутствие военнослужащих ВСУ на улицах и в магазинах», — отметил парламентарий.

Он предположил, что это может свидетельствовать о переброске значительной части подразделений противника со второй линии обороны у Днепра на другое направление, вероятно, в сторону Харькова.

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В США раскрыли, на какую сделку придется пойти Украине ради мира с Россией
Newsweek: Украине придется признать потерянные территории в составе РФ ради мира
21 мая 2024, 12:41

Фото: iStock/rarrarorro

Для заключения мирного договора с Москвой Киеву придется официально признать потерянные территории частью России, пишет журналист Дэн Перри в Newsweek.
По его мнению, трезвый анализ ситуации указывает на то, что Украине, вероятно, придется идти на сделку с Россией. Перри считает, что для Киева было бы разумным пойти на компромисс, передав России значительную часть или почти все территории, потерянные за последнее десятилетие.

Журналист отмечает, что многие эксперты придерживаются такого мнения, так как Россия диктует условия на поле боя. Также он считает, что Запад совершил ошибку, дав Украине надежду на членство в НАТО, что вынудило Москву начать СВО.

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