В Херсонской области заявили о переброске бойцов ВСУ на другое направление

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В Снигиревском муниципальном округе Херсонской области, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), замечена переброска солдат с Херсонского на другое направление. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает ТАСС.
«Жители Снигиревского района отмечают, что в последние дни резко сократилось присутствие военнослужащих ВСУ на улицах и в магазинах», — отметил парламентарий.
Он предположил, что это может свидетельствовать о переброске значительной части подразделений противника со второй линии обороны у Днепра на другое направление, вероятно, в сторону Харькова.
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