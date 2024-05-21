Ганчев: ВС РФ продвигают линию фронта в Харьковской области

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Линия фронта продвигается в Харьковской области, российские бойцы занимают выгодные рубежи. Такое заявление сделал глава российской администрации области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
«Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают. Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления», — сказал Ганчев.
Он также добавил, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска.
Напомним, что российские войска начали наступление из Белгородской области в сторону Харькова 10 мая 2024 года, продвигаясь в направлении Липцов и Волчанска. При этом 40% Волчанска уже находится под контролем ВС РФ.
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Элина Позднякова