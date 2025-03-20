В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве

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Украинская дозвуковая крылатая ракета «Длинный Нептун» может нанести удар по Москве, допускает издание 19FortyFive.
Обозреватель Исаак Зейтц сообщил, что «Длинный Нептун» «имеет увеличенную дальность полёта до 1000 км, что позволяет ему поражать цели в глубине территории противника, например в самой Москве».
При этом Зейтц сомневается, что ВСУ задействуют ракету для ударов по целям в российской столице, так как город защищен силами противовоздушной обороны.
Ранее член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник заявил, что если украинские боевики применят ракету «Длинный Нептун», Россия вправе применить ракетный комплекс «Орешник». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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При этом Зейтц сомневается, что ВСУ задействуют ракету для ударов по целям в российской столице, так как город защищен силами противовоздушной обороны.
Ранее член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник заявил, что если украинские боевики применят ракету «Длинный Нептун», Россия вправе применить ракетный комплекс «Орешник». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова