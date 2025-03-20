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В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве

19FortyFive: Украинская ракета «Длинный Нептун» может ударить по Москве
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Украинская дозвуковая крылатая ракета «Длинный Нептун» может нанести удар по Москве, допускает издание 19FortyFive.
Обозреватель Исаак Зейтц сообщил, что «Длинный Нептун» «имеет увеличенную дальность полёта до 1000 км, что позволяет ему поражать цели в глубине территории противника, например в самой Москве».

При этом Зейтц сомневается, что ВСУ задействуют ракету для ударов по целям в российской столице, так как город защищен силами противовоздушной обороны.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник заявил, что если украинские боевики применят ракету «Длинный Нептун», Россия вправе применить ракетный комплекс «Орешник». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ пытались добить собственного раненого, пытавшегося сдаться в плен
20 марта 2025, 19:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военнослужащие пытались убить своего раненого сослуживца, чтобы он не сдался в плен российским солдатам.
Пленный украинец Николай Горошенко рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, что его в составе группы послали на неподготовленные позиции, где они попали под российский обстрел. Горошенко тогда был ранен и решил сдаться в плен.

Российский дрон заметил украинского раненого и начал выводить его через минное поле к позициям ВС РФ, сбросил воду и еду. Однако ВСУ заметили это и попытались атаковать своего же сослуживца кассетными боеприпасами.

Тем не менее российские бойцы все же смогли вывести раненого к точке эвакуации, где он успешно сдался в плен.

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Четыре страны ЕС не приняли план Каллас об оружии для Украины
La Stampa: некоторые страны ЕС не приняли план Каллас об оружии для Киева
20 марта 2025, 19:02

Фото: iStock/artJazz

Власти Италии, Франции, Испании и Португалии отвергли план главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 млрд евро. Об этом информирует издание La Stampa.
В материале газеты говорится, что государства, которые находятся далеко от РФ, «не видят угрозы так явственно, как соседи». Отмечается, что страны Европейского союза готовы выделить на помощь Украине 5 млрд евро.

Эти средства могут направить на закупку крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии. По словам Каллас, соответствующий план носит добровольный характер.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Не о чем говорить»: Зеленский высказался о членстве Украины в НАТО
Зеленский признал, что Украину не хотят видеть в альянсе НАТО
20 марта 2025, 18:51

Владимир Зеленский

Украину не хотят видеть в альянсе НАТО, заявил украинским СМИ Владимир Зеленский. Так он высказался о готовности республики к нейтральному статусу.
«Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить», — прокомментировал глава киевского режима.
Зеленский подчеркнул, что американская сторона, как лидер НАТО не хочет поддерживать вход Украины в альянс. Ранее Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа дополнительные системы противовоздушной обороны. Политики беседовали по телефону накануне, 19 марта. Трамп высказался о беседе как об «очень хорошей».

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МИД РФ прокомментировал поставки оружия Киеву от США
Захарова: поставки оружия Украине идут вразрез с заявлениями США о мире
20 марта 2025, 18:48

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Американские оружейные поставки для Украины идут в разрез с заявлениями США о мире, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — проинформировала дипломат на брифинге.
Захарова добавила, что желающие урегулировать украинский конфликт выступят за демилитаризацию «террористической банды» в лице киевского режима. Ранее Захарова сообщала, что в МИД РФ вызвали эстонского дипломата Яну Ванамёльдер на фоне осквернения могил советских военнослужащих в Таллине.

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В Луховицах проходит концерт тура «Чтобы Победить. Вместе»
20 марта 2025, 18:33

Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

В Луховицах 20 марта проходит концерт музыкантов Алексея Поддубного (Джанго) и Сергея Бобунца в рамках тура «Чтобы Победить. Вместе».
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

Исполнители уже не раз выступали вместе – и всегда с неизменным успехом у зрителей. В марте прошлого года они дали концерты в Донбассе, в том числе в Авдеевке, где прозвучала их совместная песня «Мы вернёмся».
«Мы вместе записали песню, которую написал Сергей. Это было около полутора лет назад. Был снят клип. С этой песней мы ездили в только что освобождённую Авдеевку в прошлом феврале. Там она прошла боевое крещение. Это настоящая, честная, искренняя песня. Её мы, конечно, тоже будем играть в Луховицах. Мы проехали уже более половины городов, которые намечали. Были в Новосибирске, в Иркутске, Казани, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Будет ещё концерт в Москве и в Воронеже», – сказал певец, композитор, общественный деятель, автор Всероссийского движения «Чтобы Победить» Алексей Поддубный (Джанго).
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

Концерт в Луховицах проходит в Районном доме культуры «Старт». В городе расположен Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина.
«Почему мы поехали по авиационным заводам? Всё началось с того, что мы ездили на фронт. Но в прошлом году на гастролях я попал на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. И нам там ребята сказали: вот вы поддерживаете бойцов, а у нас тут люди тоже работают, не щадя себя, с полной самоотдачей. Неплохо было бы их тоже поддерживать. Так нам пришла идея, что нужно поехать по городам, в которых есть авиационные заводы. В каждом городе у нас творческие встречи с сотрудниками заводов. Мы общаемся, поём песни под гитару», – рассказал композитор, поэт, продюсер, лидер движения «Вечно Молодой» Сергей Бобунец.

Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

С 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Минобороны России в стране проходит проект «Чтобы Победить». Это масштабный̆ музыкально-просветительский концертный тур. Концерты двух этапов тура увидели более 16,5 тыс. зрителей.

Основа мероприятий – концертные выступления Джанго и Бобунца в сопровождении полного состава музыкантов. Это лучшие хиты артистов, а также песни их совместной программы «Два Товарища».

Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

Во время концерта на светодиодных экранах транслируются тематические ролики, фрагменты документальных фильмов, усиливающие эффект восприятия у зрителей. В программу концерта включены выступления выдающихся современных поэтов, в частности Влада Маленко.

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