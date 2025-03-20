Четыре страны ЕС не приняли план Каллас об оружии для Украины

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Власти Италии, Франции, Испании и Португалии отвергли план главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 млрд евро. Об этом информирует издание La Stampa.
В материале газеты говорится, что государства, которые находятся далеко от РФ, «не видят угрозы так явственно, как соседи». Отмечается, что страны Европейского союза готовы выделить на помощь Украине 5 млрд евро.
Эти средства могут направить на закупку крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии. По словам Каллас, соответствующий план носит добровольный характер.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Эти средства могут направить на закупку крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии. По словам Каллас, соответствующий план носит добровольный характер.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова