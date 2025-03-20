СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области

Сомнения Будапешта по поводу антироссийских санкций со стороны ЕС усиливаются, поскольку рестрикции, по мнению Венгрии, могут помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом Financial Times заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.