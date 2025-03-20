СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области

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Следственный комитет России проведет расследование атак украинских дронов в Саратовской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что правоохранители установят детали произошедшего. По информации ведомства, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
В четверг, 20 марта, два детских сада, школа и городская больница получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Энгельс.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В четверг, 20 марта, два детских сада, школа и городская больница получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Энгельс.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова