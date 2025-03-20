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СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области

СК проведет расследование атак украинских БПЛА в саратовском Энгельсе
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России проведет расследование атак украинских дронов в Саратовской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что правоохранители установят детали произошедшего. По информации ведомства, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

В четверг, 20 марта, два детских сада, школа и городская больница получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Энгельс.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Судже украинские военные раздавали газеты с фейковыми новостями
Жители Суджи получали газеты с фейковыми новостями во время оккупации города ВСУ
20 марта 2025, 12:24

Фото: iStock/art159

Во время оккупации Суджи бойцы ВСУ раздавали людям газеты, содержащие ложную информацию. Об этом рассказала находящаяся в эвакуации жительница города Олеся Рыльская.
«<…> после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета», — сообщила Рыльская РИА Новости.
На имеющейся в распоряжении агентства фотографии издания можно увидеть его название «Свободная курщина». Также стоит отметить, что для статей были выбраны выдуманные исторические факты.

Напомним, что военные ВС РФ освободили город Суджу в Курской области 13 марта.

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#фейки
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В Европе высказались по антироссийским санкциям
FT: Венгрия считает санкции ЕС против РФ угрозой урегулированию на Украине
20 марта 2025, 11:52

Фото: istockphoto/sinonimas

Сомнения Будапешта по поводу антироссийских санкций со стороны ЕС усиливаются, поскольку рестрикции, по мнению Венгрии, могут помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом Financial Times заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.
«Он также сказал, что «сомнения» Венгрии в отношении санкций против России «усилились», они, по его мнению, угрожают подорвать мирный процесс», — сказано в материале.
Собеседник издания подчеркнул нежелание Будапешта, чтобы решения по санкциям препятствовали переговорному процессу и прекращению огня на Украине.

«Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу», — заключил Бока.
Ранее стало известно, что ЕС не собирается соглашаться с российскими условиями по украинскому конфликту.

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#венгрия
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#санкции
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Глава Наро-Фоминского округа посетил мастерскую волонтёров, поддерживающих военных
20 марта 2025, 11:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

Недавно глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ посетил мастерскую, где добровольцы и волонтёры активно трудятся, оказывая помощь военным в зоне Специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Вклад волонтёров в дело приближения Победы огромен. Женщины ежедневно плетут сети в Наро-Фоминске, Головково, Атепцево, Каменском и Верее. За время специальной операции было отправлено более 3 километров сетей.

Сообщество «Наро-Фоминский тыл» также активно участвует в поддержке: они изготавливают сухие борщи (отправлено 75 057 порций), шьют индивидуальные перевязочные пакеты (отправлено 8 970 штук), вяжут носки для культей в госпиталь и многое другое.

«Дорогие волонтёры, выражаю Вам искреннюю признательность и благодарность за Ваш труд и самоотверженность. Общими силами набирается большое количество гуманитарной помощи, которая отправляется российской армии», — обратился к волонтёрам Шамнэ.

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#волонтеры
#подмосковье
#наро-фоминск
#помощь
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Многие сёла в Курской области невозможно восстановить после оккупации ВСУ
Боец теробороны Грузин: многие курские сёла невозможно восстановить
20 марта 2025, 11:20

Фото: iStock/Roman Novitskii

Многие населенные пункты Курской области невозможно восстановить после оккупации и атак ВСУ. Об этом рассказал боец территориальной обороны с позывным «Грузин».
«На сегодняшний день невозможно (восстановить — ред.), деревни рассыпались полностью», — рассказал «Грузин» в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что решение о восстановлении разрушенных населенных пунктов курского приграничья будут принимать на государственном уровне. По словам бойца, местные жители хотят этого, однако существуют опасения, что молодое поколение уже не будет возвращаться туда из-за отсутствия работы.

Напомним, армия России практически полностью освободила оккупированные боевиками ВСУ территории Курской области. Из освобожденных населенных пунктов эвакуируют местное население. Людям оказывается вся необходимая помощь.

При этом многие села практически полностью разрушены украинскими силами. Сейчас военные саперы приступили к разминированию освобожденных территорий в курском приграничье.

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В Курской области солдаты ВСУ избили пожилого мужчину и убили его жену
20 марта 2025, 11:00

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

В селе Куриловка Курской области украинские военные, один из них был в состоянии алкогольного опьянения, избили пожилого мужчину и застрелили его жену.
Как пишет RT, трагедия произошла 22 августа. Мужчина и его супруга пошли за водой к колонке, где стояли двое бойцов ВСУ с автоматами. Они стали расспрашивать пожилую пару о чём-то, и в этот момент вышел третий — пьяный военный. Он предложил своим сослуживцам убить мужчину.

После этих слов военные начали избивать пенсионера на глазах у супруги. Мужчина потерял сознание после удара прикладом автомата по голове.
«Когда пришёл в себя, увидел, что жена лежит мёртвая, у неё был прострелен глаз. Её расстреляли в упор и ушли в дом», — рассказал пострадавший RT.
Потом мужчина добрался до жилых домов, где ему помогли жители. После пострадавший ушёл из села в Суджу.

Напомним, что 13 марта российские войска освободили город. По данным Минобороны, жители Суджи находились в оккупации с момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа.

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