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После сдачи Авдеевки Украина начнет стремительно терять территории. Такое предположение сделал корреспондент NBC News Ричард Энгл из США.
«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить», — обратил внимание Энгл.Журналист также поинтересовался, сможет ли Киев не допустить значительную потерю своих территорий на фоне произошедшего. Он отметил, что, побеседовав с бойцами украинской армии, узнал о критической нехватке боеприпасов, заставляющей военных ВСУ считать патроны и отказываться от атак.
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Алина Юрчак