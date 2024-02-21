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В США предрекли Украине потерю территорий

Американский журналист Энгл: Украина начнет быстро терять территории
21 февраля 2024, 13:54
Фото: istock / JARAMA

Фото: istock / JARAMA

После сдачи Авдеевки Украина начнет стремительно терять территории. Такое предположение сделал корреспондент NBC News Ричард Энгл из США.

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. <…> Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы <…> отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить», — обратил внимание Энгл.
Журналист также поинтересовался, сможет ли Киев не допустить значительную потерю своих территорий на фоне произошедшего. Он отметил, что, побеседовав с бойцами украинской армии, узнал о критической нехватке боеприпасов, заставляющей военных ВСУ считать патроны и отказываться от атак.


17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#киев
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ВСУ не могут понять, где армия России нанесет следующий удар
Джонсон: ВСУ не могут предугадать следующий шаг ВС РФ после Авдеевки
21 февраля 2024, 14:15

Фото: iStock/JARAMA

После освобождения Авдеевки российской армией ВСУ оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они (армия России. — ред.) продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар», — отметил Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его словам, ситуация для украинской армии становится все хуже с каждым днем. В ВСУ не хватает вооружения и обученного личного состава. Таким образом, Джонсон делает вывод, что даже в случае выделения США Киеву помощи в размере 61 миллиарда долларов, это никак не изменит обстановку на линии соприкосновения.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.
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2,5 тыс. участников СВО и членов их семей получили помощь психологов в Подмосковье
21 февраля 2024, 12:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Психологическую помощь в Московской области получили около 2,5 тысяч участников спецоперации и членов их семей. Такой статистикой поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что президент ранее предложил сделать работу с психологами для вернувшихся из зоны СВО обязательной.
«В Московской области эта работа активно ведётся. У нас более двух тысяч участников СВО и их семей получили бесплатную психологическую помощь в центрах поддержки. Ещё 350 психологических консультаций провели в филиале фонда «Защитники Отечества», – отметил подмосковный парламентарий.
В пресс-службе Мособлдумы напомнили, куда обратиться за бесплатной психологической помощью военным и их семьям. Фонд «Защитники Отечества» располагается по адресу: Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.
Фаевская поздравила бойцов СВО
Найти адреса центров помощи можно на карте.

Телефон горячей линии по оказанию психологической помощи: 122-6.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
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#спецоперация
#психологическая поддержка
#московская область
#подмосковье
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Путин вручил награды отличившимся в СВО военнослужащим Воздушно-космических сил
21 февраля 2024, 12:03

Фото: kremlin.ru

21 февраля на аэродроме Чкаловский президент России Владимир Путин вручил государственные награды руководителям воинских частей и подразделений Воздушно-космических сил, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине.
На аэродроме Верховного Главнокомандующего России встретил министр обороны Сергей Шойгу. В своей речи глава государства особо отметил мужество и героизм военнослужащих ВКС, которые продемонстрировали высочайший профессионализм, отвагу и самоотверженность в боях.

Отличившиеся в боях воинские подразделения были награждены государственными наградами.

Орденом Жукова награждена 15-я бригада армейской авиации. Летчики этой бригады сыграли решающую роль в достижении перелома на сложнейших участках фронта. Ордена Кутузова удостоен 487-й отдельный вертолетный полк. Пилоты этого полка неоднократно проявляли исключительную храбрость и профессионализм в ходе боевых действий. Они подавили огневые точки противника, осуществляли поисково-спасательные операции и обеспечивали огневую поддержку наземных войск.

В ходе церемонии Владимир Путин передал военным командирам космических войск подносную икону-складень «Спас-Нерукотворный». Образ Христа, издавна почитаемый как покровителя российского воинства, займет место в главном храме Воздушно-космических сил - храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

«Пусть эта икона и впредь хранит, оберегает наших бойцов, укрепляет их в служении, в справедливой борьбе за правое дело, за наш народ, за нашу Россию», - сказал Владимир Путин при вручении.
В преддверии Дня защитников Отечества Владимир Путин поздравил военнослужащих ВКС и выразил им глубокую признательность за их подвиги и самоотверженную службу. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры ВКС являются гордостью России и достойным примером для будущих поколений защитников Родины.

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#сергей шойгу
#владимир путин
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#вкс
#лётчики
#солдаты
#награды
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«Могли обороняться»: Американский офицер раскрыл подробности о сдаче Авдеевки
Офицер Дэвис: командование ВСУ утратило контроль над армией после сдачи Авдеевки
21 февраля 2024, 11:05

Фото: istock / Anna_Anikina

Военное командование Украины потеряла возможность управлять армией после сдачи Авдеевки. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в опубликованном в социальной сети Х интервью каналу News Nation.

«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города», – отметил Дэвис.
Подполковник в отставке также обратил внимание, что военные могли дальше обороняться, но вместо этого, бойцы ушли оттуда, за ними последовали остальные.

«Следующая фаза будет еще сложнее», — подытожил военный.
17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.

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#сша
#военные
#контроль
#интервью
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Глава украинской разведки признал тяжелое положение на фронте
WSJ: Глава ГУР Буданов* признал тяжёлое положение ВСУ на поле боя
21 февраля 2024, 10:46

Фото: istock / Mariia Kokorina

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение украинских войск. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Как утверждают авторы материала, освобождение ВС РФ Авдеевки является признаком изменения динамики военных действий.

«Кирилл Буданов*... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению», — пишет информагентство, ссылаясь на интервью, которое ему дал Буданов*.
17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#министр
#интервью
#всу
#вс рф
#минобороны
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В Раде раскритиковали генералов ВСУ за неумение вести оборонительные операции
Депутат Рады Безуглая: в Северодонецке и в Авдеевке почти не было укреплений
21 февраля 2024, 10:23

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала генералов ВСУ за то, что они не умею надлежащим образом проводить оборонительные операции. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook*.

Как утверждает нардеп, командование украинскими войсками не провело системную работу по возведению защитных укреплений ни в одном из оставленных Украиной городов.

«Ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке не было почти укреплений. Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно. (...) Получилось не системно, например, когда наши отступали на восточном берегу города (за рекой Бахмут), то вставали за укреплениями, а не на подготовленных рубежах», — отметила Безуглая.
Она также возмутилась концентрацией оборонительных мероприятий на западной части Артемовска, куда приезжало руководство с проверками, пока Вооруженные силы России наступила на востоке города.

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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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#всу
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Продвижение к селу Ласточкино и контроль над Крынками: последние новости СВО
21 февраля 2024, 10:12

Фото: istock / Tomas Ragina

ВС РФ продвинулись на восточных окраинах Ласточкино и установили контроль над Крынками. О том, где российские позиции находятся под постоянным огнем ВСУ, и из какого оружия противник ударил по Донецку, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Российские военные штурмуют западные окраины Работино при поддержке средств дальнего поражения. Также они атаковали этот населённый пункт со стороны Новопрокоповки и перешли в наступление в районе Вербового, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
В результате атаки ВС РФ поразили две гаубицы ВСУ, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Уничтожение «Ланцетами» двух замаскированных гаубиц ВСУ на Запорожском направлении» - подписал видео атаки военкор.

Донецкое направление


В результате массированного артобстрела позиций ВСУ, российским бойцам удалось продвинуться по лесопосадке и выйти к селу Ласточкино. Населенный пункт имеет важное тактическое значение, так как в нем пересекается несколько транспортных артерий противника.

«Этот населённый пункт важен с точки зрения пересечения в нём ряда транспортных артерий», — отмечает военкор Семён Пегов
Под обстрелами украинские позиции в Константиновке, Красногоровке и Нью-Йорке. ВСУ атакуют ВС РФ в направлении Марьинки и Донецке. В настоящее время завершается разгром ВСУ в Победе. Уже занято не менее 90 процентов села.

ВСУ осуществили массированный обстрел Донецка и его окрестностей из реактивной артиллерии. Наиболее массированный удар пришелся по Киевскому району.

Херсонское направление


20 февраля президенту России Владимиру Путину было доложено об установлении контроля над населенным пунктом Крынки в Херсонской области.

«Это действительно так, Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска», — сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели наступательные действия на высотах северо-западнее Клещеевки, у Ивановского, в районе Богдановки и Выемки. Уничтожено несколько единиц техники противника: два танка и одна БМП (боевая машина пехоты).

ВСУ наносят удары по местам дислокации ВС РФ в Бахмуте, Хромовом и Ягодном.

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#сергей шойгу
#всу
#вс рф
#обстрел
#удар
#сво
#сводкасво
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В Херсонской области узнали о работе шпионившей для Киева британской организации
ФСБ: «Британский совет» ведет разведку в Херсонской области в интересах Украины
21 февраля 2024, 09:59

Фото: istock / irene_rebrova

В Херсонской области стало известно про деятельность организации из Великобритании «Британский совет», которая занимается разведкой в интересах Киева, а также использует украинских беженцев для сбора разведывательной информации. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима», — сообщает ЦОС.
По сведениям ФСБ, официально организация должна заниматься развитием сотрудничества в сферах образовании и культуры. Но фактически это было только прикрытие. В реальность совет использовал беженцев из Украины, которые переехали в Великобританию, чтобы получать от них военно-политические данные.

Таким образом они взаимодействовали с жителем поселка Новая Маячка гражданином РФ Сергеем Чебукиным. Мужчина понял, что его собираются втянуть в преступную схему, и обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Российские спецслужбы проверят «Британский совет» в Херсонской области и всех, кто с ними работает.

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#фсб
#данные
#мужчина
#рф
#украина
#херсонская область
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Отличившимся в Авдеевке российским бойцам вручили госнаграды
Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Авдеевки
21 февраля 2024, 09:28

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил награды военным, отличившимся в ходе боев за Авдеевку. Об этом информирует Минобороны России, пишет ТАСС.

Герасимов вручил бойцам ордена Мужества и медали «За отвагу». Он выразил благодарность солдатам за доблесть и мужество, проявленные в бою за город в ДНР.

В ночь на 17 февраля главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе войск из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что решение оставить город было принято, чтобы сохранить жизни людей.

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#медали
#награды
#днр
#сво
#минобороны
#рф
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