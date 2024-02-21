После освобождения Авдеевки российской армией ВСУ оказались в растерянности и не могут противостоять стремительному продвижению ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они (армия России. — ред.) продолжают наступать по всему тысячекилометровому фронту. Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар», — отметил Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его словам, ситуация для украинской армии становится все хуже с каждым днем. В ВСУ не хватает вооружения и обученного личного состава. Таким образом, Джонсон делает вывод, что даже в случае выделения США Киеву помощи в размере 61 миллиарда долларов, это никак не изменит обстановку на линии соприкосновения.17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.