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В США раскрыли, что происходит на украинском фронте

Экс-аналитик ЦРУ: конфликт на Украине стоит на пороге серьезных перемен
30 апреля 2024, 19:33
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс выразил мнение о предстоящих серьезных изменениях на Украине из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) контролировать ситуацию на фронте. Об этом он рассказал 30 апреля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.


Джонс отметил, что на всем протяжении фронта наблюдается давление российских сил, заставляющее украинских военных перебрасывать войска для закрытия дыр. По мнению эксперта, ВСУ уже не имеют достаточного числа военнослужащих, чтобы покрыть все участки фронта, и также не обладают достаточным количеством оружия для оттеснения российских войск.

Джонс предсказывает, что это приведет к серьезному столкновению, которое, по его мнению, будет крайне неблагоприятным для украинского режима.

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Украина использует американские кассетные боеприпасы, заявили в Женеве
Бешара: Украина использует кассетные боеприпасы, но оценить воздействие сложно
30 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/NATALIA MARNA

По словам официального представителя «Коалиции по кассетным боеприпасам» в Женеве Шарля Бешара, Украина использует кассетные боеприпасы, поставляемые США, на территориях, контролируемых Россией. Однако из-за отсутствия доступа оценить воздействие на гражданское население затруднительно, передает РИА Новости.
Бешара отметил, что усилия по документированию ущерба, причиняемого кассетными боеприпасами гражданскому населению в Украине, продолжаются, но сталкиваются с трудностями из-за ограниченного доступа международных организаций и средств массовой информации к районам использования этих боеприпасов.

Он также отметил, что поставки кассетных боеприпасов США вызывают вопросы толкования у государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам, включая Германию, относительно запрета на оказание помощи в осуществлении запрещенной деятельности.

Ранее коалиция США по кассетным боеприпасам выразила свою тревогу по поводу решения Вашингтона возобновить поставки таких боеприпасов Украине.

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Украина заявила об ожидании наступления ВС РФ к 9 мая
В бригаде ВСУ «Стальной кордон» заявили об ожидании наступления ВС РФ к 9 мая
30 апреля 2024, 19:46

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российское наступление ожидается к 9 мая, к чему силы обороны Украины готовы. Об этом заявил глава пресс-службы так называемой украинской гвардии наступления «Стальной кордон» Иван Шевцов в эфире местного телеканала. Фрагмент видеозаписи публикует издание «Страна.ua».
По его мнению, до 9 мая россияне пойдут в наступление на нескольких направлениях. Шевцов считает, что российским военным выставили такой срок.

«Но силы обороны к этому готовы», – заявил Шевцов.

Прежде о возможном наступлении ВС РФ к 9 мая заявлял главком ВСУ Александр Сырский. Он полагает, что российские войска намерены занять Часов Яр до этой даты.

Минобороны РФ подобных планов на эти даты не озвучивало.

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Польша готовит отряды ВСУ из уехавших с Украины мужчин
Депутат Рады Камельчук: в Польше готовят отряды ВСУ из уехавших с Украины мужчин
30 апреля 2024, 19:19

Фото: iStock/vasile voicu

В Польше формируются группы из вернувшихся с Украины мужчин для дальнейшего вступления в ряды Вооруженных сил Украины. С таким заявлением 30 апреля выступил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук эфире украинского издания «Новости Live».
Он отметил, что некоторые из этих мужчин выразили желание пройти обучение за рубежом в условиях, обеспечивающих комфортные условия. По его словам, инициатива по формированию этих групп происходит от руководства морпехов, которые организуют подготовку на отдельных базах в Польше, и планируют направлять их на Украину. Однако, по его утверждению, на данный момент речь идет о небольших группах, не превышающих сотен человек.

Камельчук также отметил, что в Польше проходит рекрутинг украинцев, включая через религиозные общины.

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Business Insider: Успеху наступления ВС РФ в Очеретино помогла ошибка ВСУ
30 апреля 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Leestat

Успешному наступлению российских войск под Очеретино помогла ошибка подразделений Вооружённых сил Украины. Российские военные сумели быстро сориентироваться и в итоге заняли населённый пункт.
Об этом пишут обозреватели издания The Business Insider. Оплошность украинских войск позволила россиянам беспрепятственно продвинуться вперёд и занять большую часть села, указано в материале. Авторы публикации считают, что ВСУ допустили грубую ошибку при проведении ротации обороняющихся 47-й элитной механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады в окрестностях Очеретино.

Проще говоря, одно подразделение оставило позиции и отправилось на отдых, пополнение и переформирование в то время, когда другое ещё не успело подойти и занять оборонительные рубежи, а всё ещё находилось на марше. Этой несогласованностью воспользовались Вооружённые силы РФ и сполна использовали возникшую брешь для сокрушительной атаки, заключили авторы статьи.

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Доверие Украины к союзникам пошатнулось, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам пошатнулось
30 апреля 2024, 18:48

Фото: nato.int

Доверие Украины к союзникам, включая страны-участницы НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия. К такому выводу пришел генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Рейтер.
«Безусловно, факт того, что мы не выполнили обещанное в сфере поставок, подорвал доверие», — отметил Столтенберг.
Президент США Джо Байден в прошлую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, предусматривающий выделение 61 миллиарда долларов для продолжения противостояния с Россией. В ответ на это в Пентагоне было объявлено, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.

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Трамп пообещал помочь Украине при одном условии
Трамп заявил, что в случае переизбрания попытается помочь Украине
30 апреля 2024, 18:19

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший глава государства Дональд Трамп готов помочь Украине, но только при условии своего избрания в ноябре. Об этом он заявил в интервью журналу Time.
При этом он отметил, что призывает и Европу взять на себя часть ответственности.

«Я собираюсь помочь Украине, но и Европе нужно взять на себя свою долю обязательств. Они не выполняют свою часть работы. Европа должна платить свою справедливую долю», — отметил Трамп.
Ранее экс-президент США заявлял, что в случае переизбрания способен решить конфликт между Россией и Украиной всего за один день.

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#трамп
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При повторном обстреле курского села Козино погибла женщина, еще одна ранена
30 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате повторной атаки ВСУ на село Козино Рыльского района Курской области погибла мирная жительница, написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале 30 апреля.
По его информации, две женщины получили ранения. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая была доставлена в районную больницу. В селе проводится обход домов для выяснения последствий атаки.

Накануне Козино уже подверглось обстрелу. Тогда ранения получили два местных жителя. Санавиация доставила пострадавших в Курскую областную клиническую больницу.

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#опасность
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В Херсонской области задержана 60-летняя участница украинского нацбатальона
30 апреля 2024, 17:44

Фото: istockphoto/blinow61

Правоохранители Херсонской области задержали 60-летнюю жительницу Геническа. Она подозревается в причастности к террористическому и запрещенному в РФ украинскому добровольческому националистическому батальону имени Номана Челебиджихана*.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Задержанной предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 УКРФ (участие в вооружённом формировании, противоречащем интересам РФ). Как установили следователи, обвиняемая добровольно вступила в ряды национального батальона в декабре 2015 года.

В сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Херсонской области указано, что злоумышленница своими действиями наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России и создавала угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

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В США рассказали, как Россия унизила Запад
Джонсон: Россия унизила Запад, выставив трофейную натовскую технику в Москве
30 апреля 2024, 17:24

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works назвал выставку трофейной техники из зоны спецоперации позором для стран НАТО.
«Теперь они демонстрируют технику... Вы знаете, это направлено на унижение Запада», — отметил он.
По мнению эксперта, эта выставка служит напоминанием о неэффективности западных технологий. Джонсон также охарактеризовал это решение как своего рода триумф Москвы.

Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. Начиная с 1 мая, посетители могут увидеть такие образцы, как Leopard 2, БМП Marder, шведская БМП CV90, французская боевая бронированная машина АМХ-10RC, а также более 30 других единиц западного производства.

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