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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс выразил мнение о предстоящих серьезных изменениях на Украине из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) контролировать ситуацию на фронте. Об этом он рассказал 30 апреля в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Джонс отметил, что на всем протяжении фронта наблюдается давление российских сил, заставляющее украинских военных перебрасывать войска для закрытия дыр. По мнению эксперта, ВСУ уже не имеют достаточного числа военнослужащих, чтобы покрыть все участки фронта, и также не обладают достаточным количеством оружия для оттеснения российских войск.
Джонс предсказывает, что это приведет к серьезному столкновению, которое, по его мнению, будет крайне неблагоприятным для украинского режима.
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