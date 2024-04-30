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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works назвал выставку трофейной техники из зоны спецоперации позором для стран НАТО.
«Теперь они демонстрируют технику... Вы знаете, это направлено на унижение Запада», — отметил он.По мнению эксперта, эта выставка служит напоминанием о неэффективности западных технологий. Джонсон также охарактеризовал это решение как своего рода триумф Москвы.
Трофейную натовскую технику выставили на Поклонной горе в Москве. Начиная с 1 мая, посетители могут увидеть такие образцы, как Leopard 2, БМП Marder, шведская БМП CV90, французская боевая бронированная машина АМХ-10RC, а также более 30 других единиц западного производства.
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