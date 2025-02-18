В США раскрыли предварительную дату встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться уже на следующей неделе. Такие данные приводит Bloomberg без ссылки на какой-либо источник.
«Эти переговоры (в Саудовской Аравии) могут проложить путь к встрече двух лидеров уже на следующей неделе», — говорится в статье.
При этом помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков по завершении переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде сообщил, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, так как этот вопрос требует плотной работы.
На данный момент переговоры между РФ и США завершены. По словам Ушакова, делегации РФ и США провели очень серьезный разговор по всем запланированным вопросам.
Первая сессия переговоров шла около 3 часов. Вторая — 1,5 часа. Между сессиями у сторон был 15-минутный перерыв и пауза на рабочий ланч.
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