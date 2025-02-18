Стало известно, что беспокоит Трампа гораздо сильнее Украины

Дональд Трамп (фото: Whitehouse.gov)
Сотрудничество России и Китая волнует президента США Дональда Трампа гораздо больше, чем конфликт на Украине. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, на грядущих переговорах Штаты поднимут эту тему, ведь для них куда важнее вопрос конкуренции с Китаем и борьба с Ираном. Именно поэтому, считает эксперт, американский лидер будет пытаться разобщить эти три страны.
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«Для администрации Трампа украинское направление не является самым приоритетным. <…> Гораздо важнее, во-первых, конкуренция с Китаем, во-вторых, противостояние с Ираном на Ближнем Востоке. Поэтому здесь он будет пытаться вбить клин в отношениях между Россией и Ираном, Россией и Китаем», — пояснил политолог.Читайте также:
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Данил Пономарев