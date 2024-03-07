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Регулярные потери на поле боя в Украине американских танков M1 Abrams доказывают, что они ничем не лучше других аналогичных боевых машин, считает военный обозреватель американского журнала National Interest Питер Сучиу.
«Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем. Они сгорели, как и другие танки — и тысячи других танков до этого», — отметил журналист, комментируя тот факт, что Украина всего за неделю безвозвратно потеряла уже третий из переданных ей ранее «Абрамсов».Сучиу считает, что, несмотря на пафосные заявления американских военных о решающей роли танков США в украинском конфликте, на деле M1 Abrams, как и заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, горят так же хорошо, как и любая другая бронетехника ВСУ.
Слабым местом Abrams является недостаточная броневая защита башни танка, которая открыта ко всем ударам, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, данные детали известны офицерам ВС РФ, и они успешно пользуются своими знаниями в ходе борьбы с этой машиной.
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