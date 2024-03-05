«В себя поверили»: Боец ВС РФ рассказал, как легко подбил танк Abrams

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Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет признался, что уничтожить американский танк «Абрамс» было крайне просто. Он отметил, что удивился самонадеянности украинских солдат. Рассказ военного опубликовало Министерство обороны в своем Телеграм-канале.
«Первым дроном поразили заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его», — рассказал боец, добавив, что второй дрон полностью вывел танк из строя.Боец предположил, что военные ВСУ «поверили в себя», выехав на открытую местность, и подумав, что они едут неуязвимые.
Ранее сообщалось, что что российский снайпер застрелил командира разведки ВСУ через щель в окне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак