В России нашли три слабых места у танка Abrams

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Американские танки Abrams имеют как минимум три слабых места. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук . Ег слова передает «Лента.ру».
«Как всякое техническое сооружение, этот танк имеет ряд слабых мест. К ним можно отнести слабое лобовое бронирование, которое позволяют его поражать с близкой дистанции обыкновенными кумулятивными снарядами. Второе — это очень слабая защита ходовой части, американцы не предусмотрели возможность того, что будут применяться кумулятивные системы, FPV-дроны», — рассказал Матвийчук.
Последним слабым местом американского танка эксперт назвал слабую броневую защиту башни, которая открыта ко всем ударам. По его словам, данные детали известны офицерам ВС РФ, и они успешно пользуются своими знаниями в ходе борьбы с этой машиной.
Ранее Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет признался, что уничтожить американский танк «Абрамс» было крайне просто. Он отметил, что удивился самонадеянности украинских солдат. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Элина Позднякова