Фото: istock / Olena_Z
Обучение бойцов ВСУ инструкторами из США, которые пытались научить солдат действовать на американский манер, как при операции в Афганистане и других странах, не принесло результатов. Об этом сообщает New York Times.
«Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделывания украинской армии на американский манер. По мнению критиков, именно такого подхода Соединенные Штаты придерживались во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, но в основном безуспешно», — сказано в материале издания.Автор публикации также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины потеряли много бойцов за период летне-осеннего наступления, а российская оборона крайне эффективна. Эксперты утверждают, что в Германии украинские бойцы отрабатывали прорыв менее защищенных участков на поле боя.
Читайте также:
Группировка «Центр» уничтожила до 50 военнослужащих ВСУ под Красным Лиманом
Полянский: Выпрошенное Зеленским в США оружие будет перемолото ВС России
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артёмовска в ДНР
Алина Юрчак